پلیس فتا: «سلطان چک» سالانه ۱۰هزار برگ چک خریدوفروش می کرد

محسن بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر از دستگیری سرکرده یک باند هفتنفره کلاهبرداری که به «سلطان فروش چک» معروف بود، خبر داد و افزود: این باند اقدام به فروش چکهای بلامحل در فضای مجازی میکرد.
وی توضیح داد: این گروه کار را با انتشار آگهی در روزنامهها آغاز میکرد، اما عرصه اصلی فعالیت آنها فضای مجازی بود، این باند از تبلیغات در فضای واقعی گرفته تا استفاده از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی خارجی و داخلی فعالیت و کلاهبرداری میکرد.
بابایی با بیان جزئیات این پرونده گفت: متأسفانه این افراد تبلیغات گستردهای برای فروش چک انجام میدادند و از افراد نیازمند سوءاستفاده میکردند، آنها شرکتهای صوری متعددی به نام افراد مختلف ثبت کرده بودند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد این باند سالانه حدود ۱۰ هزار برگ چک خرید و فروش میکرد. در این پرونده تاکنون نمونههایی از ۲۰۰۰ شاکی شناسایی شده است.
رئیس پلیس فتای شرق استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: سرکرده این باند در اعترافات خود به کلاهبرداری حدود ۱۲ هزار میلیارد تومانی از طریق فروش چکهای بلامحل در فضای مجازی اقرار کرده است.
تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این باند و کشف ابعاد بیشتر پرونده ادامه دارد.
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