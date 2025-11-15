  1. استانها
سلیمانی: مردم تنگستان از برترین کتاب‌خوان‌ها هستند

بوشهر- فرماندار تنگستان گفت: این شهرستان به عنوان یکی از کتاب‌خوان‌ترین شهرستان‌های استان بوشهر شناخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه با حضور در اداره کتابخانه عمومی شهر اهرم به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد.

فرماندار تنگستان در این بازدید ضمن گفت‌وگو با کارکنان و اعضای کتابخانه، بر اهمیت توسعه فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

سلیمانی با اشاره به نقش کتاب در رشد فکری و فرهنگی جامعه گفت: کتاب، زیربنای توسعه‌ی فرهنگی و اجتماعی است و جامعه‌ای که با کتاب انس داشته باشد، جامعه‌ای پویا و آگاه خواهد بود و یکی از نشانه‌های رشد جامعه، میزان مطالعه و علاقه مردم به کتاب است.

وی با قدردانی از فعالیت‌های کتابخانه‌های عمومی شهرستان، افزود: تنگستان به عنوان کتاب‌خوان‌ترین شهرستان استان بوشهر شناخته شد و این افتخار مرهون زحمات کتابداران، معلمان، دانش‌آموزان و همه خانواده‌هایی است که فرهنگ مطالعه را در خانه و جامعه نهادینه کرده‌اند.

فرماندار همچنین توسعه زیرساخت‌های فرهنگی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و اظهار کرد: هدف ما ایجاد دسترسی آسان مردم به منابع مطالعاتی و افزایش کیفیت خدمات فرهنگی در همه نقاط تنگستان، به‌ویژه روستاها است و امیدواریم با حمایت بیشتر از کتابخانه‌ها، فضای مطالعه و یادگیری در بین نسل جوان گسترش یابد.

وی در پایان از همه نهادها و ادارات شهرستان خواست تا با همکاری و برنامه‌ریزی، سهم خود را در گسترش فرهنگ مطالعه و برگزاری برنامه‌های کتاب‌محور ایفا کنند.

