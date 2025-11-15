به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه با حضور در اداره کتابخانه عمومی شهر اهرم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد.
فرماندار تنگستان در این بازدید ضمن گفتوگو با کارکنان و اعضای کتابخانه، بر اهمیت توسعه فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
سلیمانی با اشاره به نقش کتاب در رشد فکری و فرهنگی جامعه گفت: کتاب، زیربنای توسعهی فرهنگی و اجتماعی است و جامعهای که با کتاب انس داشته باشد، جامعهای پویا و آگاه خواهد بود و یکی از نشانههای رشد جامعه، میزان مطالعه و علاقه مردم به کتاب است.
وی با قدردانی از فعالیتهای کتابخانههای عمومی شهرستان، افزود: تنگستان به عنوان کتابخوانترین شهرستان استان بوشهر شناخته شد و این افتخار مرهون زحمات کتابداران، معلمان، دانشآموزان و همه خانوادههایی است که فرهنگ مطالعه را در خانه و جامعه نهادینه کردهاند.
فرماندار همچنین توسعه زیرساختهای فرهنگی را از اولویتهای مدیریت شهرستان دانست و اظهار کرد: هدف ما ایجاد دسترسی آسان مردم به منابع مطالعاتی و افزایش کیفیت خدمات فرهنگی در همه نقاط تنگستان، بهویژه روستاها است و امیدواریم با حمایت بیشتر از کتابخانهها، فضای مطالعه و یادگیری در بین نسل جوان گسترش یابد.
وی در پایان از همه نهادها و ادارات شهرستان خواست تا با همکاری و برنامهریزی، سهم خود را در گسترش فرهنگ مطالعه و برگزاری برنامههای کتابمحور ایفا کنند.
