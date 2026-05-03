۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۷

فرماندار تنگستان: انس با کتاب راه ساخت جامعه‌ای آگاه و فرهیخته است

بوشهر- فرماندار تنگستان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه گفت: انس با کتاب راه ساخت جامعه‌ای آگاه و فرهیخته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست انجمن کتابخانه‌های عمومی این شهرستان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: زمانی که فرزندان ما از دوران کودکی با کتاب انس پیدا کنند، جامعه‌ای پویا، آگاه و پرسشگر خواهیم داشت و کتاب، راهی برای رشد علمی و مجموعه‌ای از ارزش‌های فرهنگی است که آینده یک ملت را می‌سازد.

فرماندار تنگستان در ادامه به ضرورت توسعه خدمات کتابخانه‌ای در مناطق مختلف شهرستان اشاره کرد و گفت: طرح کتابخانه سیار، طرحی ارزشمند و ضروری برای شهرستان ماست، تنگستان از نظر جغرافیایی پراکنده است و بسیاری از روستاها دسترسی مستقیم به کتابخانه ندارند و اجرای این طرح می‌تواند عدالت فرهنگی را گسترش دهد و کتاب را به در خانه‌های مردم ببرد.

سلیمانی همچنین بر افزایش ساعات فعالیت کتابخانه‌های عمومی در ایام امتحانات و کنکور تأکید کرد و افزود: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز آمادگی بهتر دانش‌آموزان و داوطلبان کنکور باشد و کتابخانه باید پناهگاه علمی جوانان باشد، به‌ویژه در فصل مطالعه و آمادگی برای آزمون‌های مهم

وی در بخش دیگری از سخنان خود، از شهرداران و دهیاران خواست تا همکاری نزدیک‌تری با کتابخانه‌ها داشته باشند و خاطرنشان کرد: کتابخانه‌های عمومی نیازمند حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های محلی هستند و مشارکت شهرداران و دهیاران در گسترش فضاهای مطالعاتی و فرهنگی، نه‌تنها به پویایی فرهنگی شهرها و روستاها کمک می‌کند، بلکه سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد.

در پایان نشست ، برنامه‌ریزی‌هایی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجرای طرح‌های جدید در حوزه کتاب و مطالعه در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

