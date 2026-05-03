به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی یکشنبه شب در نشست انجمن کتابخانههای عمومی این شهرستان با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در میان اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: زمانی که فرزندان ما از دوران کودکی با کتاب انس پیدا کنند، جامعهای پویا، آگاه و پرسشگر خواهیم داشت و کتاب، راهی برای رشد علمی و مجموعهای از ارزشهای فرهنگی است که آینده یک ملت را میسازد.
فرماندار تنگستان در ادامه به ضرورت توسعه خدمات کتابخانهای در مناطق مختلف شهرستان اشاره کرد و گفت: طرح کتابخانه سیار، طرحی ارزشمند و ضروری برای شهرستان ماست، تنگستان از نظر جغرافیایی پراکنده است و بسیاری از روستاها دسترسی مستقیم به کتابخانه ندارند و اجرای این طرح میتواند عدالت فرهنگی را گسترش دهد و کتاب را به در خانههای مردم ببرد.
سلیمانی همچنین بر افزایش ساعات فعالیت کتابخانههای عمومی در ایام امتحانات و کنکور تأکید کرد و افزود: این اقدام میتواند زمینهساز آمادگی بهتر دانشآموزان و داوطلبان کنکور باشد و کتابخانه باید پناهگاه علمی جوانان باشد، بهویژه در فصل مطالعه و آمادگی برای آزمونهای مهم
وی در بخش دیگری از سخنان خود، از شهرداران و دهیاران خواست تا همکاری نزدیکتری با کتابخانهها داشته باشند و خاطرنشان کرد: کتابخانههای عمومی نیازمند حمایت همهجانبه دستگاههای محلی هستند و مشارکت شهرداران و دهیاران در گسترش فضاهای مطالعاتی و فرهنگی، نهتنها به پویایی فرهنگی شهرها و روستاها کمک میکند، بلکه سرمایه اجتماعی را افزایش میدهد.
در پایان نشست ، برنامهریزیهایی برای توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجرای طرحهای جدید در حوزه کتاب و مطالعه در سطح شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.
