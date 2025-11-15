به گزارش خبرنگار مهر، صادق رضایی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران شامگاه شنبه در آئین بهره‌برداری از دستگاه سی‌تی‌اسکن ۱۶ اسلایس در جویبار این افتتاح را گامی مهم در جهت ارتقای ظرفیت تشخیصی در جویبار دانست و با اشاره به جمعیت و پتانسیل صنعت کشاورزی در این شهرستان گفت: مردم شایسته بهره‌مندی از خدمات سلامت با کیفیت بالا هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین بر اهمیت پیشگیری از بیماری‌ها تأکید کرد و گفت: ما تا حد زیادی هزینه در حوزه درمان، خرید تجهیزات و ارتقا بیمارستان‌ها را افزایش داده‌ایم، ولی باید به همان اندازه برای پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم.

وی اضافه کرد: سلامت پایدار در جامعه تنها از طریق توجه هم‌زمان به معالجه و پیشگیری حاصل می‌شود.

رضایی ضمن اشاره به تأثیر «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» (SDH) تأکید کرد: سلامت مردم پیوندی نزدیک با امنیت اجتماعی، وضعیت زندگی شهری، زیرساخت‌های محلی و امید اجتماعی دارد.

وی اظهار داشت: برای تضمین سلامت باید دستگاه‌های مختلفی مانند شهرداری، فرمانداری، آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان دست به دست دهند.