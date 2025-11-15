به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی عصر شنبه در جلسه هماهنگی هفته بسیج و طرح «نفس» که با حضور رؤسای ادارات در فرمانداری برگزار شد، با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی، شکلگیری بسیج مستضعفین است که بهعنوان نهادی انقلابی، عمیقاً تحت تأثیر آرمانهای انقلاب اسلامی قرار دارد.
وی با بیان اینکه گفتمانسازی و نهادینهسازی ارزشهای انقلاب، مهمترین ویژگیهای بسیج از بدو تأسیس بوده است، افزود: بسیج از سال ۱۳۵۷ به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و تاکنون وظیفه صیانت از گفتمان اصیل انقلاب اسلامی را بر عهده داشته است.
مقیمی با اشاره به تحلیلهای سیاسی پیرامون نقش بسیج گفت: تحلیلگران معتقدند یکی از دلایل سقوط بسیاری از جنبشها، ناتوانی در گفتمانسازی است؛ در حالیکه بسیج در طول حیات جمهوری اسلامی توانسته در این عرصه موفق عمل کند و ارزشهای اسلامی را در جامعه نهادینه سازد.
فرماندار شفت با اشاره به نقش بیبدیل بسیج در دفاع مقدس افزود: بیش از ۸۵ هزار بسیجی نوجوان و خودجوش در جنگ تحمیلی حضور داشتند و این نیروی مردمی توانست از نظام اسلامی صیانت کند.
رویکرد تبیینی و آموزشی در برنامههای هفته بسیج
وی در ادامه با تأکید بر لزوم برگزاری باشکوه مراسم هفته بسیج گفت: تمامی برنامههای هفته بسیج باید با همکاری دستگاهها و با رویکرد تبیینی و آموزشی برگزار شود تا بهرهوری لازم از این ایام حاصل گردد.
مقیمی از برگزاری یادواره شهدای شهرستان خبر داد و افزود: یادواره ۳۰۰ شهید والامقام شفت همزمان با شب شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در احمد سرگوراب و با محوریت شهدای گمنام و حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار میشود.
طرح «نفس» و اهمیت موضوع جمعیت
فرماندار شفت در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «نفس» اشاره کرد و گفت: جمعیت یکی از اصلیترین مؤلفههای حکمرانی در هر کشور است و اقتدار ملی به نیروی جوان و پویا وابسته است.
وی افزود: سرزمین، جمعیت و حاکمیت سه عنصر تشکیلدهنده هر کشور هستند و حفظ پویایی جامعه و توجه به موضوع جمعیت، از ضرورتهای اساسی کشور محسوب میشود.
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