به گزارش خبرگزاری مهر، سی بی اس اعلام کرد که مقامات ارشد نظامی آمریکا روز چهارشنبه در کاخ سفید گزینههای به روز شدهای را برای عملیات احتمالی در ونزوئلا به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا ارائه کردهاند.
بر اساس این گزارش، «هگست» و دیگر مقامات ارشد نظامی، روز چهارشنبه گزینههای مختلف انجام عملیات، از جمله حملات زمینی به ونزوئلا را در حضور ترامپ ارائه کردند.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز گذشته با اشاره به ورود ناو هواپیمابر «یواساس جرالد آر. فورد» به آبهای دریای کارائیب، نوشت: ونزوئلا، تمام نیروهای مسلح خود را به حالت آمادهباش درآورده است.
این رسانه آمریکایی، افزایش حضور نظامی آمریکا در مرزهای ونزوئلا را نشانهای از بالا رفتن احتمال گسترش عملیات نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب ارزیابی کرد و نوشت: واشنگتن ممکن است پایگاههای نظامی و فرودگاههای ونزوئلا را هدف قرار دهد.
باوجودی که مقامات آمریکایی، قصد خود از افزایش حضور نظامی در دریای کارائیب را مقابله با قاچاق مواد مخدر اعلام کردهاند رهبران آمریکای لاتین، از جمله نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا خواستار آمادگی تمامی کشورهای منطقه برای پاسخ به هرگونه ماجراجویی ایالات متحده شدهاند.
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