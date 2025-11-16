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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۰

تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر شهری

تصویب یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر شهری

در جلسه ۳۷۱ شورای شهر تهران، یک‌فوریت طرح «الزام شهرداری به تراواسازی معابر برای تقویت آب‌های زیرزمینی» با بیشترین رأی تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیر هادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هفتاد و یکمین جلسه شورا در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر و عرصه‌های شهری به‌منظور تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی شهر با بیان اینکه این طرح با ۲۱ امضا تهیه و به رئیس شورا شد، اظهار کرد: این موضوع در جلسه با کمیسیون‌های مختلف بررسی خواهد شد و برای تصویب به صحن شورا خواهد آمد.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز گفت: ما استفاده درستی از آب‌های روان در سطح شهر نداریم و تمام شهر و پشت بام‌ها آسفالت است و راه نفوذ آب به زمین وجود ندارد. باید از مصالحی استفاده شود که آب به زمین نفوذ کند و امیدواریم این طرح به مرحله عملیاتی برسد.

پیرهادی در خصوص اجرای این طرح تصریح کرد: طبق طرح، شهرداری تهران موظف است سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت و مدیریت اطلاعات پروژه‌های مرتبط با تراواسازی ایجاد کند تا داده‌های مربوط به معابر، پیاده‌روها، بوستان‌ها، باغ راه‌ها و سایر فضاهای شهری به صورت دقیق مستندسازی شود. این سامانه مبنای تدوین استانداردهای فنی و نظارت‌های آتی خواهد بود.

رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: در این مصوبه تأکید شده که شهرداری باید مصالح جدید و فناوری‌های نوین را به سمت افزایش نفوذپذیری آب هدایت کند و دستورالعمل‌های طراحی مربوط به خیابان‌ها، فضاهای عمومی و عرصه‌های کالبدی شهر را اصلاح کند. اجرای این بخش از طرح به‌ویژه در مناطق دارای فرونشست، اهمیت بیشتری دارد.

کاهش روان آب و مدیریت پایدار منابع آب

پیرهادی گفت: اجرای این طرح موجب کاهش روان‌آب‌های سطحی، تقویت سفره‌های زیرزمینی و بهبود چرخه طبیعی آب در تهران می‌شود و نقش مهمی در کاهش خطرات مرتبط با فرونشست دارد. این اقدام یکی از محورهای ضروری مدیریت یکپارچه آب در پایتخت است.

فرصت سه‌ماهه برای تدوین نقشه‌ها و استانداردها

پیرهادی گفت: شهرداری تهران سه ماه فرصت دارد تا نقشه‌های فنی، استانداردهای طراحی و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط به تراواسازی را تدوین و برای اجرا ابلاغ کند.

وی افزود: گزارش اولیه اجرای طرح باید در پایان این دوره زمانی به شورا ارائه شود.

گفتنی است، یک فوریت طرح الزام شهرداری تهران به تراواسازی معابر و عرصه‌های شهری به‌منظور تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی شهر با حداکثر آرا موافق به تصویب رسید.

کد مطلب 6657483

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