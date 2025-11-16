  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۸

۵ کشته در تصادف مرگبار جاده فرعی شهرک حمزه به دزفول

۵ کشته در تصادف مرگبار جاده فرعی شهرک حمزه به دزفول

جانشین پلیس راه فراجا از برخورد شدید یک سمند با وانت نیسان در کیلومتر ۲۵ این محور خبر داد که به مرگ ۵ نفر و مصدومیت دیگران منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وقوع یک سانحه مرگبار در جاده فرعی شهرک حمزه به دزفول خبر داد.

به گفته وی، این حادثه حدود ساعت ۱۴:۳۰ روز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در کیلومتر ۲۵ این محور رخ داد و طی آن یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه وانت نیسان به‌شدت برخورد کردند.

در نتیجه این تصادف، یک نفر در صحنه جان باخت و ۴ نفر به‌شدت مصدوم شدند که متأسفانه یک نفر در بیمارستان و ۳ نفر دیگر نیز به‌دنبال تشدید جراحات جان باختند.
بدین ترتیب شمار جان‌باختگان این حادثه به ۵ نفر رسید.

۵ کشته در تصادف مرگبار جاده فرعی شهرک حمزه به دزفول

براساس گزارش اولیه، وانت نیسان ۳ سرنشین داشته که تنها راننده فوت کرده و حال ۲ سرنشین دیگر مساعد است. خودروی سمند نیز ۵ سرنشین داشته که تنها یک نفر بدون مشکل خاص نجات یافته و سایر سرنشینان در میان مصدومان و فوتی‌ها هستند.

سرهنگ محبی در پایان اظهار داشت: علت دقیق وقوع این سانحه توسط کارشناسان پلیس راه فراجا در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.

کد خبر 6658116

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها