۵ کشته در تصادف مرگبار جاده فرعی شهرک حمزه به دزفول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، از وقوع یک سانحه مرگبار در جاده فرعی شهرک حمزه به دزفول خبر داد.

به گفته وی، این حادثه حدود ساعت ۱۴:۳۰ روز ۲۵ آبان ۱۴۰۴ در کیلومتر ۲۵ این محور رخ داد و طی آن یک دستگاه خودروی سواری سمند با یک دستگاه وانت نیسان به‌شدت برخورد کردند.

در نتیجه این تصادف، یک نفر در صحنه جان باخت و ۴ نفر به‌شدت مصدوم شدند که متأسفانه یک نفر در بیمارستان و ۳ نفر دیگر نیز به‌دنبال تشدید جراحات جان باختند.

بدین ترتیب شمار جان‌باختگان این حادثه به ۵ نفر رسید.

براساس گزارش اولیه، وانت نیسان ۳ سرنشین داشته که تنها راننده فوت کرده و حال ۲ سرنشین دیگر مساعد است. خودروی سمند نیز ۵ سرنشین داشته که تنها یک نفر بدون مشکل خاص نجات یافته و سایر سرنشینان در میان مصدومان و فوتی‌ها هستند.

سرهنگ محبی در پایان اظهار داشت: علت دقیق وقوع این سانحه توسط کارشناسان پلیس راه فراجا در دست بررسی است و پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.