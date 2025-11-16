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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۴۹

سردار رجبی: قدرت دفاعی کشور جرات تهدید را از دشمن گرفته است

سردار رجبی: قدرت دفاعی کشور جرات تهدید را از دشمن گرفته است

ارومیه - فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: قدرت دفاعی کشور و ایستادگی مردم جرات هرگونه تهدید را از دشمن گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر یکشنبه در همایش تحقق سند راهبردی اعتلای بسیج اشاره به توان بازدارندگی دفاعی کشور افزود: امروز شرایط به‌گونه‌ای است که دشمن حتی جرأت تهدید عملی ندارد و این نتیجه تقویت قدرت دفاعی و ایستادگی مردم است اگر این روحیه را در محلات نیز حاکم کنیم، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که جامعه در برابر جنگ نرم و تحرکات دشمن مصون خواهد بود

وی با بیان اینکه برای مقابله مؤثر با تهدیدات دشمن، شناخت دقیق و به‌موقع آن ضروری است و بدون این آگاهی، هیچ اقدام عملی اثربخش نخواهد بود، ادامه داد: باید ارتباط نزدیک با مردم و خانواده‌ها برقرار شود و هر اقدام ما با خلوص نیت، اثرگذاری واقعی داشته باشد، فعالیت‌ها باید بر اساس سندهای سازمانی و مأموریت‌های مشخص انجام شود تا اثربخشی آن تضمین شود.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با اشاره به نقش شبکه‌های سازماندهی‌شده و اطلاعاتی گفت: با توجه به جمعیت گسترده و تنوع جامعه، فعالیت‌های بسیج باید شبکه‌ای و منسجم باشد و هر حوزه، گردان و گروه باید با هماهنگی کامل عمل کنند و اطلاعات دقیق از جامعه هدف جمع‌آوری شود تا تصمیم‌گیری و اقدام ما به موقع و کارآمد باشد.

باید دشمن و تهدیدات آن را به خوبی شناخت

وی در ادامه به اهمیت شناخت دشمن و تهدیدات آن اشاره و اظهار کرد: اگر قبول کنیم که ما به‌عنوان سپاه پاسدار انقلاب اسلامی مأموریت انجام می‌دهیم، باید اقدامات ما در مقابل تهدیدات دشمن، اثربخش و کارا باشد. زیرا اگر انقلاب اسلامی نباشد، پاسداری از آن نیز معنایی نخواهد داشت.

سردار رجبی با تأکید بر خودارزیابی نیروها افزود: بهترین ارزیاب عملکرد ما خودمان هستیم؛ چه در مأموریت‌های نظامی و چه در فعالیت‌های شخصی و حرفه‌ای ارزیابی و بازخورد دیگران مفید است، اما شناخت درست از عملکرد خود، کلید پیشرفت است.

فرمانده سپاه شهدا تجربه خود در بازدید از خانواده‌های کشته‌شدگان اغتشاشات را بیان کرد و افزود: رفتار ما با خانواده‌ها باید صادقانه و همراه با احترام باشد اثرگذاری واقعی کار ما دست خداست و هر اقدامی که با نیت خیر و خلوص انجام شود، برکات آن فراگیر خواهد بود.

اهمیت آمادگی اجتماعی در برابر جنگ شناختی دشمن

وی در ادامه بر نظم، آراستگی و محیط کار منظم تأکید کرد و گفت: رعایت نظم و آراستگی در عمل و ظاهر، ارتباط صمیمی با مردم و پاکیزگی محیط کار، از اصول اولیه اثربخشی است این موارد پایه‌ای برای موفقیت هر اقدام و مأموریت ماست

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت‌های انسانی هر منطقه از جمله خیران، شوراهای محلی و فعالان اجتماعی لازم است، افزود: در کنار ظرفیت‌ها، باید منابع مالی هم در نظر گرفته شود، چرا که بسیاری از اقدامات اجتماعی و خدماتی نیازمند پشتوانه اعتباری است

سردار رجبی با اشاره به اهمیت آمادگی اجتماعی در برابر جنگ شناختی دشمن گفت: اگر جامعه با ظرفیت‌سازی درست، شفافیت اطلاعاتی و اقدام دقیق آماده شود، تحت تأثیر تبلیغات دشمن قرار نخواهد گرفت و در بزنگاه‌ها همراه نظام می‌ماند.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌های اطلاعاتی دشمنان طی دهه‌های گذشته خاطرنشان کرد: برخی مقامات اطلاعاتی سابق رژیم صهیونیستی پیش از مرگشان اعتراف کرده‌اند که سال‌ها برای ضربه‌زدن به ایران برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ اما اراده الهی و هوشمندی نظام اجازه نداده است که دشمن به اهداف خود برسد.

کد مطلب 6658099

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