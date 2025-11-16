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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۵۲

رئیس جمهور فنلاند از «زمستان سخت اروپا» در برابر روسیه خبر داد

رئیس جمهور فنلاند از «زمستان سخت اروپا» در برابر روسیه خبر داد

رئیس جمهور فنلاند در مصاحبه ای اعلام کرد که زمستان سختی پیش روی اروپا است و کشورهای اروپایی باید با سرسختی با حملات ترکیبی و جنگ اطلاعاتی روسیه مقابله کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، الکساندر استوب، رئیس جمهورفنلاند امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپا باید در جنگ ترکیبی با روسیه «سرسخت» باشد. صلح دراوکراین در کوتاه‌مدت بعید است.

رئیس جمهور فنلاند در این خصوص ادعا کرد که اکنون مرز میان جنگ و صلح در اروپا کمرنگ شده و روسیه قصد دارد با اقداماتی مانند نقض حریم هوایی با استفاده از پهپادها و عملیات تبلیغاتی، اروپا را بی‌ثبات کند.

الکساندر استوب، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس در این خصوص گفت که وقوع آتش بس در اوکراین تا قبل از بهار سال اتی میلادی بعید است و اروپا باید با وجود افشای فساد مالی در کی‌یف، حمایت مالی و نظامی خود را از اوکراین حفظ کند.

این مقام فنلاند افزود که زمستان سختی پیش روی اروپا است و کشورهای اروپایی باید با سرسختی و استقامت با حملات ترکیبی و جنگ اطلاعاتی روسیه مقابله کنند.

کد مطلب 6658133

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    نظرات

    • IR ۰۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۷
      0 0
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      در نهایت روسییه کل اکراین را خواهد گرفت و زمان برای بازگرداندن ازوپای شرقی به خاک روسیه اغاز میشود روسیه به وسعت همان زمان اتحاد جماهیر شوروی باز خواهد گشت حتی المان شرقی را از المان غربی جدا خواهد کرد انجا جنگ عظیمی در میگیردامریکا در پی برگرداندن به متحد قدیم خود ایران است اتحادیه اروپا احتمال قوی از هم خواهد پاشید روسیه این اتحاد را نمیخواهد
    • فریوون IR ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۸
      0 0
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      زمستان سخت و طولانی نصیب ملت اوکراین شد ، هدیه سال نو اروپا ، آمریکا و دلقک فاشیست به ملت اوکراین در سال نو مسیحی

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