رئیس جمهور فنلاند از «زمستان سخت اروپا» در برابر روسیه خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یورو نیوز، الکساندر استوب، رئیس جمهورفنلاند امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد: اروپا باید در جنگ ترکیبی با روسیه «سرسخت» باشد. صلح دراوکراین در کوتاه‌مدت بعید است.

رئیس جمهور فنلاند در این خصوص ادعا کرد که اکنون مرز میان جنگ و صلح در اروپا کمرنگ شده و روسیه قصد دارد با اقداماتی مانند نقض حریم هوایی با استفاده از پهپادها و عملیات تبلیغاتی، اروپا را بی‌ثبات کند.

الکساندر استوب، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری آسوشیتدپرس در این خصوص گفت که وقوع آتش بس در اوکراین تا قبل از بهار سال اتی میلادی بعید است و اروپا باید با وجود افشای فساد مالی در کی‌یف، حمایت مالی و نظامی خود را از اوکراین حفظ کند.

این مقام فنلاند افزود که زمستان سختی پیش روی اروپا است و کشورهای اروپایی باید با سرسختی و استقامت با حملات ترکیبی و جنگ اطلاعاتی روسیه مقابله کنند.