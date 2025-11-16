به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایت اداره حفاظت محیط زیست بندر انزلی از یکی از هتلهای حاشیه دریای خزر به دلیل فقدان تصفیهخانه فاضلاب و قرار گرفتن این واحد در فهرست صنایع آلاینده، مقام قضائی رسیدگیکننده پس از بررسی پرونده، مدیریت هتل را ملزم به احداث تصفیهخانه مطابق ضوابط و استانداردهای زیستمحیطی کرد.
سید حسن جعفری، رئیس اداره محیط زیست بندر انزلی، با تأکید بر ضرورت پایبندی واحدهای خدماتی و گردشگری به قوانین محیط زیست گفت: روند نظارت بر اجرای این دستور با جدیت پیگیری میشود و هدف اصلی، صیانت از محیط زیست، حفظ سلامت عمومی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری است.
در ادامه، حسنبیگی، بازپرس پرونده، با حضور در محل پروژه از میزان پیشرفت عملیات احداث تصفیهخانه بازدید و بر تسریع در تکمیل طرح و رعایت دقیق استانداردهای زیستمحیطی تأکید کرد.
اداره حفاظت محیط زیست انزلی نیز ضمن پایش مستمر، روند اجرای این پروژه را زیر نظر دارد تا اطمینان حاصل شود تمامی اقدامات قانونی و زیستمحیطی بهطور کامل رعایت میشود.
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