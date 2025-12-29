به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، به همراه علی خزایی نماینده مردم دیار ۱۵ خرداد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، از چند واحد صنعتی و زیستمحیطی در شهرستان پیشوا بازدید کردند.
در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت رعایت الزامات زیستمحیطی انجام شد، هیئت همراه از تأسیسات فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر بازدید کرده و در جریان روند تصفیه و مدیریت پسابهای صنعتی قرار گرفتند.
همچنین بازدید از واحد تصفیه پسماندهای روغنهای خوراکی و تولید سوختهای دیزلی در دستور کار قرار داشت و مسئولان مربوطه گزارشی از فرآیند بازیافت، کاهش آلایندگیها و نقش این واحد در مدیریت پسماند ارائه کردند.
در ادامه، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به همراه نماینده مجلس از کارخانه تولید اسیدهای چرب نیز بازدید کرده و ضمن بررسی عملکرد زیستمحیطی این واحد، بر ضرورت رعایت استانداردها و توسعه فعالیتهای سازگار با محیط زیست تأکید شد.
نظر شما