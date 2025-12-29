  1. استانها
  2. تهران
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۸

روایتی کوتاه از سفر نیم‌روزه معاون رئیس جمهور از جنوب شرق تهران

روایتی کوتاه از سفر نیم‌روزه معاون رئیس جمهور از جنوب شرق تهران

پیشوا- معاون رئیس‌ جمهور و رئیس سازمان محیط زیست به همراه علی خزایی نماینده مجلس، از فاضلاب، پسماند روغن و کارخانه اسیدهای چرب پیشوا بازدید کردند.

دریافت 5 MB

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، به همراه علی خزایی نماینده مردم دیار ۱۵ خرداد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان، از چند واحد صنعتی و زیست‌محیطی در شهرستان پیشوا بازدید کردند.

در این بازدید که با هدف بررسی وضعیت رعایت الزامات زیست‌محیطی انجام شد، هیئت همراه از تأسیسات فاضلاب شهرک صنعتی چرمشهر بازدید کرده و در جریان روند تصفیه و مدیریت پساب‌های صنعتی قرار گرفتند.

همچنین بازدید از واحد تصفیه پسماندهای روغن‌های خوراکی و تولید سوخت‌های دیزلی در دستور کار قرار داشت و مسئولان مربوطه گزارشی از فرآیند بازیافت، کاهش آلایندگی‌ها و نقش این واحد در مدیریت پسماند ارائه کردند.

در ادامه، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به همراه نماینده مجلس از کارخانه تولید اسیدهای چرب نیز بازدید کرده و ضمن بررسی عملکرد زیست‌محیطی این واحد، بر ضرورت رعایت استانداردها و توسعه فعالیت‌های سازگار با محیط زیست تأکید شد.

کد خبر 6705722

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها