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۲۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۱۷

حسینی جو: تجلیل از نیمایوشیج نیازمند شناخت مازندران است

حسینی جو: تجلیل از نیمایوشیج نیازمند شناخت مازندران است

نور - سرپرست معاونت سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مازندران گفت: تجلیل از نیما یوشیج به عنوان‌ یکی از فرهیختگان تاریخ مازندران مستلزم شناخت ظرف درونی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو شامگاه یکشنبه در نخستین همایش جایزه ادبی نیما در شهرستان نور گفت: تجلیل از نیما یوشیج به عنوان یکی از فرهیختگان تاریخ مازندران مستلزم شناخت ظرف درونی این استان است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: مازندران شیعه متولد شد و سرآغازش با حکومت قدرتمند علویان است.

حسینی جو در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر شناخت مفاخر بزرگ مازندران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی و شناساندن نیما به نسل جدید و آیندگان گفت: معرفی این مفاخر یکی از موضوعات مهم و هدف اصلی این گونه همایش‌هاست

این مسئول افزود: ما نیاز به تغییر در بسیاری از الگوها، روش‌ها و رفتارها داریم چرا که تغییر سخت‌ترین کار بشر بوده و هست.

وی اضافه کرد: تغییر یکی از کارهای بزرگ نیما یوشیج بود چرا که منتقدین بسیاری وجود دارند و افراد به گونه‌های مختلف ورود پیدا می‌کنند تا مانع تغییر شوند.

حسینی جو با تاکید بر اینکه برگزاری این همایش‌ها و شناخت نیما و اشعارش کافی نیست گفت: باید توجه داشته باشیم که شناخت نیما، خوانش اشعار نیما و آشنایی با این فرهنگ و رسوم چه اثری در رفتار، کار، اجتماع دارد و آیا این شناخت سبب تغییر منش ما در محیط کار، مدرسه، بازار، اداره، مجلس و … می‌شود یا نه؟

وی افزود: شناخت وقتی مؤثر است که در جامعه لمس گردد نه آنکه تنها به برگزاری همایش‌ها بسنده شود.

کد مطلب 6658297

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