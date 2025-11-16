حسینی جو: تجلیل از نیمایوشیج نیازمند شناخت مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی جو شامگاه یکشنبه در نخستین همایش جایزه ادبی نیما در شهرستان نور گفت: تجلیل از نیما یوشیج به عنوان یکی از فرهیختگان تاریخ مازندران مستلزم شناخت ظرف درونی این استان است.

وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری گفت: مازندران شیعه متولد شد و سرآغازش با حکومت قدرتمند علویان است.

حسینی جو در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر شناخت مفاخر بزرگ مازندران در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و علمی و شناساندن نیما به نسل جدید و آیندگان گفت: معرفی این مفاخر یکی از موضوعات مهم و هدف اصلی این گونه همایش‌هاست

این مسئول افزود: ما نیاز به تغییر در بسیاری از الگوها، روش‌ها و رفتارها داریم چرا که تغییر سخت‌ترین کار بشر بوده و هست.

وی اضافه کرد: تغییر یکی از کارهای بزرگ نیما یوشیج بود چرا که منتقدین بسیاری وجود دارند و افراد به گونه‌های مختلف ورود پیدا می‌کنند تا مانع تغییر شوند.

حسینی جو با تاکید بر اینکه برگزاری این همایش‌ها و شناخت نیما و اشعارش کافی نیست گفت: باید توجه داشته باشیم که شناخت نیما، خوانش اشعار نیما و آشنایی با این فرهنگ و رسوم چه اثری در رفتار، کار، اجتماع دارد و آیا این شناخت سبب تغییر منش ما در محیط کار، مدرسه، بازار، اداره، مجلس و … می‌شود یا نه؟

وی افزود: شناخت وقتی مؤثر است که در جامعه لمس گردد نه آنکه تنها به برگزاری همایش‌ها بسنده شود.