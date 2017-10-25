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۳ آبان ۱۳۹۶، ۹:۰۷

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران:

نشان ملی نیما یوشیج در مازندران اهداء می شود

نشان ملی نیما یوشیج در مازندران اهداء می شود

ساری - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران گفت: جشنواره سراسری شعر مازندران به همراه نشان ملی نیما یوشیج در استان برگزار می شود.

احد جاودانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نخستین جشنواره سراسری شعر مازندران به همرا نشان ملی نیما یوشیج در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود افزود: نخستین  نشان ملی نیما یوشیج به یکی از شاعران برجسته و تاثیر گذار درشعر معاصر ایران اهدا خواهد شد.

جاودانی گفت: همچنین جشنواره شعر مازندران با موضوع و قابلیت آزاد و در همه گونه های شعری برگزار خواهد شد و علاقه مندان تا ۲۵ دی ماه فرصت دارند آثار خود را  به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با اشاره لزوم به تقویت ادبیات بومی ایران گفت :سومین جشنواره استانی شعر طبری موسوم به (نوج) نیزدر اسفندماه  برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به قدردانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری همایش علمی زیست وران بوم ایران در استان گفت: درپی برگزاری همایش علمی زیست وران بوم ایران و نقد و بررسی کتاب "جامعه و تعییرات آب و هوا" و تجلیل از فعالان ترویج فرهنگ محیط زیست ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نامه ای به پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات بیان کرد که برگزاری این گونه برنامه ها فضای نواوارنه ای در حیطه فعالیت های ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران ادامه داد: همایش علمی زیست وران بوم ایران با هدف اشاعه فرهنگ مدارا با طبیعت و بررسی اجتماعی بحران زیست محیطی ودیگر موضوعات حوزه فرهنگ عمومی با همکاری واحد پژوهش اداره کل فرهنگ و ارشاد  مازندران و پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 4124196

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