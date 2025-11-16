به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه یمانیون، انجمن تفنگداران دریایی آمریکا در گزارشی نوشت که عملیات یمنی‌ها در دریای سرخ درس‌هایی استثنایی در نوآوری عملیاتی و تاکتیک‌های غیرمتعارف ارائه داده است. یمنی‌ها با وجود نداشتن قدرت دریایی یا هوایی پیشرفته، توانسته‌اند ناوگان دریایی آمریکا را به چالش بکشند و هزینه‌های قابل توجهی را به آن تحمیل کنند.

در این گزارش آمده است: یمنی‌ها فرماندهان آمریکایی را وادار به بازنگری در راهبردهای سنتی بازدارندگی دریایی کرده‌اند. این اعتراف صرفاً یک ارزیابی میدانی نیست؛ بلکه پیامدهای راهبردی گسترده‌ای دارد و نشان دهنده تغییر در مفهوم قدرت نظامی است که توسط نیروی دریایی یمن در رویارویی با نیروی دریایی آمریکا اعمال می‌شود.

نوآوری عملیاتی بدون منابع عظیم

تجربه یمن ثابت کرده است که نوآوری در عملیات دریایی نیازی به سلاح‌های پیشرفته یا ناوگان بزرگ ندارد، بلکه به یک طرز فکر تاکتیکی انعطاف‌پذیر نیاز دارد. یمنی‌ها برای انجام حملات دقیق و مکرر به پهپادهای کوچک، موشک‌های کم‌هزینه و قایق‌های سبک متکی بوده‌اند. این روش‌های نسبتاً ساده اما مؤثر، نیروی دریایی آمریکا را مجبور به بازنگری در رویکرد سنتی خود در مورد بازدارندگی کرده و نشان می‌دهد که برتری تکنولوژیکی به تنهایی کافی نیست.

یکی از بارزترین نمونه‌ها، استفاده مکرر از پهپادها برای هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی است که عملیات دریایی را مختل کرده و هزینه مقابله با هر تهدید را افزایش داده است. این عملیات‌ها نشان داده‌اند که چگونه نیروی دریایی یمن که تجهیزات کمتری دارند، توانسته است هزینه‌های مالی و مادی هنگفتی را بر نیروی دریایی آمریکا و متحدان بین‌المللی آن تحمیل کند و نیروهای آمریکایی را در حالت آماده‌باش مداوم نگه داشته و توسعه راهبردهای دفاعی جدید را ضروری سازد.

انعطاف‌پذیری و سازگاری در یک محیط جنگی پیچیده

توانایی یمنی‌ها در سازگاری با شرایط متغیر و انعطاف‌پذیریشان در انتخاب هدف و زمان‌بندی مشخص از جمله ویژگی‌های عملیات آنهاست. حملات از مناطق ساحلی پراکنده صورت می‌گرفت و از قایق‌های کوچک برای انجام حملات همزمان و غیرمنتظره استفاده می‌شد که این امر ناوگان آمریکا را گیج و آن را مجبور به تنظیم سریع برنامه‌های عملیاتی خود می‌کرد.

این سازگاری، توانایی یمنی‌ها را در انجام تجزیه و تحلیل سریع میدانی و بهره‌برداری از نقاط ضعف در نیروی دریایی آمریکا نشان می‌دهد. عملیات یمنی‌ها همچنین نشان داد که انعطاف‌پذیری تاکتیکی و توانایی یادگیری مداوم از محیط میدان نبرد، عناصری اساسی برای موفقیت بوده و از اندازه ناوگان یا نوع سلاح مورد استفاده مهم‌تر هستند.

تأثیر راهبردی بر قدرت دریایی آمریکا

این اعتراف پیامدهای راهبردی قابل توجهی برای نیروهای آمریکایی دارد و نشان می‌دهد که اندازه ناوگان یا فناوری پیشرفته تنها ضامن تسلط دریایی نیستند و نوآوری عملیاتی، واکنش سریع و توانایی بهره‌برداری از فرصت‌های تاکتیکی به عوامل حیاتی برای برتری هر نیروی دریایی تبدیل شده‌اند.

تجربه یمن ثابت کرده است که تفکر نوآورانه می‌تواند موازنه قدرت را حتی در برابر قدرتمندترین نیروهای دریایی جهان تغییر دهد. این تجربه نشان داد که توانایی استفاده از ابزارهای کم‌هزینه برای دستیابی به تأثیر قابل توجه علیه دشمنی که از نظر فناوری برتر است، نشان‌دهنده یک تغییر کیفی در درک عملیات دریایی مدرن است و آمریکا را مجبور می‌کند تا در مورد آموزش، تجهیز و راهبردهای بازدارندگی دریایی خود تجدید نظر کند.

