۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

فوران آتشفشان ساکوراجیما در جنوب غربی ژاپن

آژانس هواشناسی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که آتشفشانی در ساکوراجیما در استان کاگوشیما، جنوب غربی ژاپن، فوران کرده و ستون‌هایی از خاکستر تا ارتفاع ۴۴۰۰ متر از دهانه قله آن منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، طبق گزارش آژانس هواشناسی ژاپن (JMA)، این فوران در ساعت ۱۲:۵۷ بامداد به وقت محلی در دهانه مینامیداکه رخ داد و برای اولین بار از ۱۸ اکتبر سال گذشته، ستونی از خاکستر و دود را تا ارتفاع ۴۰۰۰ متر پرتاب کرد. هیچ گزارشی فوری از جراحات و خسارت به ساختمان‌ها منتشر نشده است.

فوران همچنان ادامه دارد و باعث شد JMA پیش‌بینی بارش خاکستر را برای بخش‌هایی از استان‌های کاگوشیما، کوماموتو و میازاکی صادر کند.

مقامات هواشناسی سطح هشدار فعالیت آتشفشانی را در مقیاس پنج درجه‌ای ۳ نگه داشتند که دسترسی به کوه را محدود می‌کند.

ساکوراجیما، واقع در خلیج کاگوشیما در جنوب کیوشو، جزیره اصلی جنوب غربی کشور، یک آتشفشان ترکیبی فعال با سه قله است.

