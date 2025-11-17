فوران آتشفشان ساکوراجیما در جنوب غربی ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، طبق گزارش آژانس هواشناسی ژاپن (JMA)، این فوران در ساعت ۱۲:۵۷ بامداد به وقت محلی در دهانه مینامیداکه رخ داد و برای اولین بار از ۱۸ اکتبر سال گذشته، ستونی از خاکستر و دود را تا ارتفاع ۴۰۰۰ متر پرتاب کرد. هیچ گزارشی فوری از جراحات و خسارت به ساختمانها منتشر نشده است.
فوران همچنان ادامه دارد و باعث شد JMA پیشبینی بارش خاکستر را برای بخشهایی از استانهای کاگوشیما، کوماموتو و میازاکی صادر کند.
مقامات هواشناسی سطح هشدار فعالیت آتشفشانی را در مقیاس پنج درجهای ۳ نگه داشتند که دسترسی به کوه را محدود میکند.
ساکوراجیما، واقع در خلیج کاگوشیما در جنوب کیوشو، جزیره اصلی جنوب غربی کشور، یک آتشفشان ترکیبی فعال با سه قله است.
