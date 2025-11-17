تکمیل کارنامه سلامت روان برای دانشجویان جدید تربیت مدرس اجباری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح کارنامه سلامت روان را با هدف ارزیابی جامع وضعیت سلامت روان دانشجویان اجرا می‌کند.

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه تربیت مدرس با همکاری دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح کارنامه سلامت روان ویژه دانشجویان ورودی ۱۴۰۴ و دانشجویان خوابگاهی را با هدف ارزیابی جامع وضعیت سلامت روان دانشجویان اجرا می‌کند.

این دانشگاه با توجه به الزامی بودن انجام این طرح برای دانشجویان جدیدالورود و خوابگاهی، ضروری است تمام دانشجویان مذکور، ضمن مراجعه به سامانه ذیل فرم سلامت روان را تکمیل کنند.