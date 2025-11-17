تأخیر در سد نرماب تبعات اجتماعی و مالی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس‌کل دادگستری گلستان امروز با حضور در محل اجرای پروژه سد نرماب مینودشت، روند پیشرفت فیزیکی و وضعیت حقوقی این طرح راهبردی را مورد بررسی قرار داد.

حیدر آسیابی در این بازدید با اشاره به نقش حیاتی سد نرماب در تأمین آب شرب و کشاورزی شرق استان و کنترل سیلاب‌های فصلی گفت: این پروژه یکی از طرح‌های کلیدی توسعه پایدار شرق گلستان است و دستگاه قضائی استان در همه مراحل تلاش کرده تا با رفع موانع حقوقی و پشتیبانی از روند اجرا، مسیر تکمیل آن هموار شود.

وی با اشاره به چالش‌های اصلی پروژه افزود: مشکلات مربوط به تملک اراضی، معارضان محلی و جابه‌جایی روستاهای واقع در کاسه سد از مهم‌ترین موانع اجرای این طرح بود که با تشکیل کارگروه حقوقی و همکاری دستگاه‌های اجرایی، روند رفع آنها در حال پیگیری است.

آسیابی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه وقفه در اجرای طرح گفت: تأخیر در پروژه‌های ملی علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین به دولت، می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای مانند بروز تنش‌های آبی را برای مردم منطقه در پی داشته باشد.

در این بازدید، ایرج حیدریان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان نیز با اشاره به اهمیت ظرفیت ذخیره‌سازی این سد اظهار کرد: سد نرماب با حجمی معادل ۱۲۵ میلیون مترمکعب قادر است در بلندمدت آب آشامیدنی ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت استان را تأمین کند و نقش مهمی در امنیت آبی گلستان خواهد داشت.

این بازدید در حالی انجام شد که سد نرماب به‌عنوان یکی از پروژه‌های مهم زیرساختی گلستان، سال‌هاست در انتظار تکمیل نهایی قرار دارد و مسئولان استانی تلاش دارند با رفع موانع موجود، این طرح هرچه سریع‌تر وارد مدار بهره‌برداری شود.