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۲۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۲:۳۸

بخشی: نوسازی مدارس در اولویت اصلی بخشداران مشگین شهر است

بخشی: نوسازی مدارس در اولویت اصلی بخشداران مشگین شهر است

اردبیل- فرماندار مشگین‌شهر گفت: برگزاری انتخابات و نوسازی مدارس اولویت اصلی بخشداران مشگین شهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونان و بخشداران تابعه اظهار کرد: نوسازی مدارس و برگزاری انتخابات باشکوه در بخش‌ها از اولویت اصلی بخشداران می‌باشد.

وی افزود: نوسازی مدارس نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تعهد اخلاقی و اجتماعی برای بخشداران محسوب می‌شود.

بخشی موفقیت در این امر را مستلزم عزم جدی، برنامه‌ریزی دقیق، جلب مشارکت مردمی و پیگیری مستمر دانست و بیان کرد: این کار علاوه بر نجات جان دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری بلندمدت برای توسعه آینده منطقه و کشور است.

وی نظارت بر پروژه‌های عمرانی دستگاه‌های اجرایی و دهیاری‌ها را از دیگر برنامه‌های مهم در بخش‌ها خواند و بیان کرد: توسعه روستاها و احصاء قابلیت‌های سرمایه گذاری در آستانه برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در مرکز استان از دیگر ضروریات اساسی در سطح بخش‌ها است.

کد مطلب 6658920

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