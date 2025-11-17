بخشی: نوسازی مدارس در اولویت اصلی بخشداران مشگین شهر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی صبح دوشنبه در جلسه شورای معاونان و بخشداران تابعه اظهار کرد: نوسازی مدارس و برگزاری انتخابات باشکوه در بخشها از اولویت اصلی بخشداران میباشد.
وی افزود: نوسازی مدارس نه تنها یک وظیفه اداری، بلکه یک تعهد اخلاقی و اجتماعی برای بخشداران محسوب میشود.
بخشی موفقیت در این امر را مستلزم عزم جدی، برنامهریزی دقیق، جلب مشارکت مردمی و پیگیری مستمر دانست و بیان کرد: این کار علاوه بر نجات جان دانشآموزان، سرمایهگذاری بلندمدت برای توسعه آینده منطقه و کشور است.
وی نظارت بر پروژههای عمرانی دستگاههای اجرایی و دهیاریها را از دیگر برنامههای مهم در بخشها خواند و بیان کرد: توسعه روستاها و احصاء قابلیتهای سرمایه گذاری در آستانه برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در مرکز استان از دیگر ضروریات اساسی در سطح بخشها است.
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