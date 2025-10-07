  1. استانها
  2. اردبیل
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۴۰

بخشی: مدارس سنگی مشگین‌شهر در اولویت نوسازی قرار گرفتند

اردبیل- فرماندار مشگین‌شهر گفت: عملیات نوسازی مدارس سنگی مشگین شهر همگام با دستور رئیس جمهور مبنی بر شروع نهضت مدرسه سازی تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر سه شنبه در نشست با دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: عملیات نوسازی مدارس سنگی مشگین شهر همگام با دستور رئیس جمهور مبنی بر شروع نهضت مدرسه سازی هر چه سریع تر تسریع شود .

وی با اشاره به اینکه بالاترین آمار مدارس سنگی استان اردبیل در مشگین‌شهر واقع شده است،تصریح کرد: وجود ۴۲ مدرسه سنگی در این منطقه نشان از بالاندگی و پیشینه طولانی امر تعلیم و تربیت در ادوار گذشته بوده و باید نوسازی این مدارس نیز با تاکیدات مؤکد مقام عالی استان در اولویت آموزش و پرورش باشد .

در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز خاطر نشان کرد : نوسازی مدارس سنگی ، تجهیز الکترونیکی مدارس و افزایش اعتبار سرانه دانش آموزان و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش این شهرستان از اولویت های اساسی این اداره کل می باشد.

