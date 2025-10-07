به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی ظهر سه شنبه در نشست با دیدار مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: عملیات نوسازی مدارس سنگی مشگین شهر همگام با دستور رئیس جمهور مبنی بر شروع نهضت مدرسه سازی هر چه سریع تر تسریع شود .

وی با اشاره به اینکه بالاترین آمار مدارس سنگی استان اردبیل در مشگین‌شهر واقع شده است،تصریح کرد: وجود ۴۲ مدرسه سنگی در این منطقه نشان از بالاندگی و پیشینه طولانی امر تعلیم و تربیت در ادوار گذشته بوده و باید نوسازی این مدارس نیز با تاکیدات مؤکد مقام عالی استان در اولویت آموزش و پرورش باشد .

در ادامه مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز خاطر نشان کرد : نوسازی مدارس سنگی ، تجهیز الکترونیکی مدارس و افزایش اعتبار سرانه دانش آموزان و ساماندهی نیروی انسانی در آموزش و پرورش این شهرستان از اولویت های اساسی این اداره کل می باشد.