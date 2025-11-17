نبرد شدید نیروهای ۲ ژنرال در کردفان سودان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نبرد میان نیروهای ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای پشتیبانی سریع به فرماندهی ژنرال محمد حمدان دقلو معروف به حمیدتی با شدت تمام در کردفان ادامه دارد.

یک منبع عالی رتبه نظامی به الجزیره اعلام کرد: ارتش سودان به فرماندهی ژنرال عبدالفتاح البرهان و نیروهای حامی آن بر منطقه ام سیاله در کردفان شمالی مسلط شده اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به نیروهای پشتیبانی سریع بیان کردند: محاصره نیروهای ارتش سودان در شهر بابنوسه در کردفان غربی تنگ تر شده است و نیروهای پشتیبانی سریع در آستانه تسلط بر این شهر هستند.

درگیری میان دو ژنرال رقیب که رهبری ارتش و گروه شبه‌نظامی را برعهده دارند، از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شده و در هفته‌های اخیر به سمت شرق کشیده شده است، زیرا گروه پشتیبانی سریع کنترل خود را بر بخش‌های غربی این کشور جنگ‌زده تثبیت کرده است؛ کشوری که اکنون وارد سال سوم یک جنگ داخلی خونین شده است.

این درگیری که با رسیدن سلاح به منطقه، تشدید شده و سازمان ملل می‌گوید که این درگیری بزرگ‌ترین بحران آوارگی جهان را ایجاد کرده است. بیش از ۱۲ میلیون نفر از خانه‌های خود آواره شده و ده‌ها هزار نفر کشته یا زخمی شده‌اند. سازمان ملل همچنین گرسنگی در برخی مناطق کشور را تأیید کرده است.