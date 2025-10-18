مسدودسازی ۱۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در کرمانشاه

کامران رحیمی بیستونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در یک عملیات یکروزه و هماهنگ با حضور نیروهای مدیریت منابع آب، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، ۱۱۶ حلقه چاه غیرمجاز در روستاهای بکتاشآباد، دهگل و سرتیپآباد از توابع شهرستان کرمانشاه مسدود شد.
وی افزود: این اقدام با هدف جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز آب، حفاظت از سفرههای زیرزمینی و پیشگیری از فرونشست زمین انجام گرفت و سبب بازگشت آب به آبخوانها و صرفهجویی در منابع آبی منطقه شد.
مدیر امور منابع آب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: در مهرماه امسال و طی سه مرحله عملیاتی، در مجموع ۳۷۰ حلقه چاه غیرمجاز در نقاط مختلف شهرستان پر و مسلوبالمنفعه شده است.
رحیمی بیستونی در پایان ضمن قدردانی از همکاری دادستانی و نیروی انتظامی، از کشاورزان خواست بهرهبرداری از منابع آب را در چارچوب قوانین و مقررات انجام دهند تا پایداری منابع آبی و امنیت زیستمحیطی منطقه حفظ شود.
