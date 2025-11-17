سرهنگ حسین امامی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت ایام فاطمیه اعلام کرد: هرساله رسم بر این است که در ایام فاطمیه استان مازندران میزبان شهدای گمنام باشد. امسال نیز پیکر پاک ۱۰ شهید خوشنام و گمنام در روز شهادت حضرت زهرا (س) در شهرستان‌های مختلف استان طی آئین‌های ویژه تشییع و تدفین خواهند شد.

وی درباره برنامه‌های بابلسر بیان کرد: در روز چهارشنبه ۲۸ آبان پیکر مطهر سه شهید خوشنام مهمان شهرستان بابلسر خواهند بود و برای برگزاری آئین استقبال رسمی و مراسم وداع با شهدا برنامه‌ریزی‌های لازم در سطح شهرستان انجام شده است تا میزبان شایسته‌ای برای این مهمانان معنوی باشیم.

جانشین فرمانده سپاه بابلسر درباره برنامه‌های مدارس افزود: تشییع این سه شهید گمنام ساعت ۸ صبح چهارشنبه در سه بخش بهنمیر، بخش مرکزی بابلسر و رودبست با تقسیم‌بندی‌های امنیتی و اجرایی انجام می‌شود تا دانش‌آموزان این مناطق از معنویات حضور شهدا بهره‌مند شوند.

وی توضیح داد: در بخش بهنمیر ۶ مدرسه با تجمیع ۱۴ مدرسه، در بخش مرکزی بابلسر ۹ مدرسه با تجمیع ۱۷ مدرسه و در بخش رودبست ۸ مدرسه با تجمیع ۱۵ مدرسه میزبان مراسم معنوی، ویژه‌برنامه‌های فرهنگی، یادواره شهدا و آئین شهادت حضرت زهرا (س) خواهند بود تا اثرگذاری این حضور بر فضای تربیتی و معنوی مدارس تقویت شود.

امامی‌نژاد افزود: عصر چهارشنبه نیز در هر سه بخش برنامه‌ها به‌صورت تجمعی برگزار خواهد شد. همچنین در شامگاه چهارشنبه، در مصلای شهر بهنمیر مراسم فاطمیه برپا می‌شود و شهدای گمنام مهمان ویژه این آئین خواهند بود.

وی در پایان گفت: در ادامه مراسم‌ها، پیکر این سه شهید گرانقدر در روز شهادت بی‌بی دوعالم حضرت فاطمه زهرا (س) در امامزاده ابراهیم بابلسر حضور خواهد داشت و مردم شهیدپرور این شهرستان با آنان وداع و تکریم خواهند کرد.