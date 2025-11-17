یونسی: ۲۷۰۰ خانواده مشمول قانون جوانی جمعیت در مازندران تأیید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی، عصر دوشنبه در شورای مسکن استان با بیان اینکه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از نخستین روزهای فعالیت دولت مردمی در دستور کار استان قرار گرفته است، گفت: بر اساس قانون، خانواده‌هایی که فرزند سوم به بعد آنان پس از ۲۴ مهر ۱۴۰۰ متولد شده باشد و همچنین خانواده‌های دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، در صورت احراز شرایط، صاحب زمین مسکونی می‌شوند. این حمایت‌ها بخشی از سیاست کلی دولت برای تقویت بنیان خانواده و ایجاد امنیت روانی و اقتصادی برای نسل‌های جدید است.

یونسی‌رستمی با اشاره به روند ثبت‌نام در استان افزود: تا امروز ۵۸۶۷ نفر در سامانه طرح جوانی جمعیت ثبت‌نام کرده‌اند و ۲۷۵۴ متقاضی تأیید نهایی شده‌اند.

وی گفت: تنها در دو ماه اخیر ۲۱۶ قطعه زمین تحویل شده و ۳۰۷ خانوار نیز به‌زودی اسناد خود را دریافت می‌کنند. مجموع اراضی تحویلی تاکنون به حدود چهار هکتار رسیده است.

تحویل زمین در شش شهرستان طی مهرماه

استاندار مازندران از انجام عملیات تأمین و تحویل زمین در چند شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای مهرماه، در پنج شهرستان کلاردشت، بابل، سوادکوه شمالی، بابلسر و آمل زمین‌های مسکونی تحویل شده و شهر ساری نیز با بیشترین تعداد، در صدر قرار دارد.

وی افزود: در مجموع، ۲۸۰ خانواده طی این دوره زمین خود را دریافت کرده‌اند؛ شامل ۹ خانوار در کلاردشت، ۳۵ خانوار در بابل، ۲۳ خانوار در سوادکوه شمالی، ۱۶ خانوار در بابلسر، ۵۵ خانوار در آمل و ۱۴۲ خانوار در ساری است.

وی با اشاره به محدودیت اراضی قابل توسعه در مازندران گفت: شرایط طبیعی و اقلیمی استان موجب شده است که در تأمین زمین با محدودیت جدی روبه‌رو باشیم. با این حال، با همکاری دستگاه‌ها و همراهی مردم، آزادسازی ظرفیت‌های جدید، بازنگری در پهنه‌ها و استفاده از اراضی مناسب در قالب طرح‌های هادی و شهری در دستور کار قرار دارد.

استاندار مازندران تأکید کرد: جوانی جمعیت برای ما یک شعار نیست، بلکه یک برنامه راهبردی است. هدف این است که هیچ خانواده واجد شرایط بدون حمایت باقی نماند. در کنار واگذاری زمین، توسعه خدمات رفاهی، تسهیل صدور پروانه ساخت، پشتیبانی از ساخت‌وساز و فراهم‌کرد.