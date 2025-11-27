یزد قطب درمان کشور؛ چشم انداز گردشگری سلامت در یزد در افق ۱۴۲۴

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: استان یزد، نگین کویر ایران، امروز با برخورداری از مراکز درمانی پیشرفته و کادر پزشکی متخصص، به یکی از قطب‌های بی‌بدیل گردشگری سلامت کشور تبدیل شده است. این استان نه تنها با ارائه خدمات درمانی باکیفیت و مقرون‌به‌صرفه به بیماران از سراسر ایران و فراتر از مرزها خدمت می‌کند، بلکه با چشم‌اندازی بلندپروازانه در حال برنامه‌ریزی برای تبدیل شدن به مقصدی بین‌المللی در این حوزه است. اگرچه حجم بالای مراجعه بیماران، زیرساخت‌ها و منابع انسانی این استان را تحت فشار قرار داده، اما مسئولان محلی با عزمی راسخ در حال برداشتن گام‌های استوار برای تکمیل زنجیره ارزش، توسعه زیرساخت‌ها و رفع چالش‌ها هستند.

استان یزد به عنوان یکی از قطب‌های مطرح گردشگری، در زمینه توسعه انواع گونه‌های گردشگری پیشتاز بوده و به منظور تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های گردشگری سلامت، گردشگری کشاورزی و… برنامه‌هایی را در دستور کار دارد آنچه حائز اهمیت است توجه به همه ابعاد گسترده جهت تحقق هدف بزرگ گردشگری سلامت است و دستگاه‌های متعددی در این هدف نقش دارند که هر کدام موظف به پیگیری و اجرای هماهنگ اقدامات خود در عین تعامل و همکاری با یکدیگر هستند.

مهم‌ترین خدماتی که این بیماران برای دریافت آن به یزد می‌آیند درمان ناباروری در پژوهشکده پیشرفته علوم تولیدمثل، شیمی‌درمانی و پرتودرمانی و در مراکزی مانند شهید رمضان‌زاده که به صورت رایگان خدمات ارائه می‌دهند است.

آنچه که همواره در سطح شهر و مراکز درمانی مشهود است و چالش اصلی و فعلی محسوب می‌شود این حجم از مراجعه بیماران غیربومی، فشار زیادی به امکانات و زیرساخت‌های درمانی یزد وارد کرده و باعث طولانی‌شدن نوبت‌ها شده است.

یزد؛ پیشتاز در توسعه گونه‌های نوین گردشگری

استاندار یزد اخیراً در دیدار با اعضای هیأت رئیسه و مشاورین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی (ره) یزد با تاکید بر اهمیت توریست درمانی در استان ادامه داد: مایه افتخار است که بسیاری از مردم استان‌های جنوبی و شرقی کشور یزد را یکی از بهترین مراکز درمانی می‌دانند و انتخاب می‌کنند، ما نیز باید در راستای ترویج این ظرفیت اقدامات لازم را انجام دهیم، کمبودهای نیروی انسانی در حوزه درمان استان را جبران و پروژه‌های درمانی استان را تا پایان سال با جدیت دنبال و تکمیل کنیم.

محمدرضا بابایی وضعیت حوزه بهداشت و درمان استان را به لحاظ زیرساختی مطلوب دانست و تصریح کرد: با توجه به انباشت صنایع آلاینده در استان و چالش‌های محیط زیستی؛ ریل‌گذاری جدید استان به سمت صنایع پاک و غیر آلاینده نظیر گردشگری سلامت قرار دارد و تلاش خواهیم کرد با برجسته‌سازی و متبلور کردن ظرفیت‌های استان در این حوزه، وضعیت محیط زیست یزد را تا حد امکان ارتقا بخشیم.

وی ادامه داد: در استان یزد به ازای هر هزار نفر ۲.۹ تخت بیمارستانی وجود دارد که با توجه به میانگین ۱.۱ تخت بیمارستانی در تمام کشور، نشانگر ظرفیت‌های ویژه استان در این حوزه است. البته اعتبار و سرانه استان در این زمینه ناکافی و نیازمند توجه بیشتر است. خوشبختانه موفقیت‌های چشمگیری در امر درمان ناباروری صورت گرفته و پروژه جدید پژوهشکده علوم تولیدمثل نیز در حال اجرا است.

چشم‌انداز یزد؛ تبدیل به قطب برتر گردشگری سلامت تا افق ۱۴۲۴

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد در رابطه با پروژه‌های گردشگری سلامت این مجموعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: چشم‌اندازی که برای استان یزد تعریف شده است حرکت در مسیر تغییر ریل از اقتصاد منبع‌محور به اقتصاد مبتنی بر علم، دانش و صدور خدمات برتر، توسعه فعالیت‌های مزیت‌دار اقلیم، کم‌آب‌خواه، پاک و با ارزش افزوده بالا به استناد اسناد ملی و استانی آمایش و سند توسعه بخش میراث فرهنگی و گردشگری است که از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده و تاکید شده با توجه به اینکه یزد؛ کادر درمانی متخصص و مراکز مجهزی دارد، باید یکی از قطب‌های گردشگری سلامت شود و لازم است این مزیت تقویت شود.

مژگان گلزار ادامه داد: همچنین بر اساس چشم‌انداز استان یزد در مسیر فوق و در افق ۱۴۲۴ مبتنی بر این رویکرد تعریف شده است و لازم است یزد با بهره‌گیری از انسان‌های سالم و توانمند در با اقتصاد دانش‌بنیان، احداث مراکز خدمات و لجستیک، به کانون برتر تربیت نخبگان آبادگر و مقصد برتر گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی و سلامت تبدیل شود.

وی گفت: در این راستا به عنوان مثال دانشگاه علوم پزشکی یزد تلاش خود را جهت اخذ گواهی جذب بیمار بین‌الملل انجام داده است به نحوی که مرکز ناباروری (پژوهشکده تولید مثل) و ۱۱ بیمارستان استان یزد از ۲۰ بیمارستان استان موفق به مجوز IPD شدند که بیمارستان‌های دارای مجوز نیز شهید صدوقی، افشار، شهید رهنمون، فاطمه‌الزهرا مهریز، امام صادق میبد، شهید بهشتی تفت، شهدای کارگر، سیدالشهدا، گودرز، مادر، مرتاض، هستند و مجدداً باید تمدید گواهی شوند و این امر مستلزم پیگیری‌های مکرر است که دانشگاه این وظیفه را به عهده دارد.

معاونت سرمایه‌گذاری اداره کل میراث فرهنگی استان یزد با بیان اینکه اقدامات متعددی از نظر زیرساختی، لجستیکی، تبلیغات، و آماده‌سازی و سایر امور مرتبط نیاز است که بعضاً در این اداره کل در حال انجام و پیگیری است، گفت: به صورت خلاصه می‌توان به اقداماتی از جمله راه‌اندازی میز تخصصی گردشگری سلامت تجارت در اتاق بازرگانی یزد، پیگیری در جهت راه‌اندازی Deposit پرواز از طریق یکی از شرکت‌های هوایی، برقراری پرواز به رشت، تشکیل جلسه با استاندار و ارائه موانع و مشکلات فراروی طرح‌های سرمایه‌گذاری سلامت اشاره کرد.

گلزار ادامه داد: پروژه‌های سرمایه‌گذاری که در بخش گردشگری استان یزد در دست اقدام است شامل مجتمع گردشگری سلامت، مجتمع گردشگری محمد رسول الله (ص)، هتل بیمارستان، مراکز آب درمانی در شهرستان‌های تفت، اشکذر، دهکده گردشگری سلامت و فعال سازی دفاتر خدمات مسافرتی فعال در زمینه گردشگری سلامت است که در این زمینه ۱۲ دفتر خدمات مسافرتی به صورت تخصصی در این زمینه مشغول به کار هستند.

برنامه یزد برای جذب سالیانه ۳۰۰۰ گردشگر سلامت خارجی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به ظرفیت‌های این دانشگاه در امر گردشگری سلامت اظهار کرد: این دانشگاه دارای ۳۱ مرکز تحقیقاتی، ۱۰ شبکه بهداشت و درمان، ۱۴ بیمارستان، ۱۸ کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی، ۱۷۴ خانه بهداشت فعال، ۹۳ پایگاه بهداشت، ۹۵ مرکز خدمات جامع سلامت، ۷۲ پایگاه اورژانس پیش‌بیمارستانی زمینی و ۱ پایگاه اورژانس هوایی است.

محمود نوری شادکام درباره وضعیت دانشجویان افزود: تعداد کل دانشجویان این دانشگاه ۶۲۰۰ نفر است که ۲۰ درصد آنان در مقاطع تحصیلات تکمیلی (PhD و MS) و ۶ درصد نیز دستیاران بالینی (تخصصی، فوق‌تخصصی و فلوشیپ) هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده، گفت: مجموع زیربنای افتتاح‌شده در استان ۲۲ هزار و ۷۸۸ متر مربع بوده و هزینه انجام این پروژه‌ها بالغ بر یک هزار ۵۲ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان است. همچنین هزینه تجهیزات خریداری‌شده در یک سال گذشته ۲۵۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی از پروژه‌های قابل افتتاح در سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: مجموع زیربنای پروژه‌های قابل افتتاح در سال آینده ۴۳ هزار و ۲۱۳ متر مربع خواهد بود که مجموع هزینه کرد تا این مرحله دو هزار و ۳۴۵ میلیارد و ۵ میلیون تومان بوده و مجموع برآورد هزینه برای اتمام آن ۶۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

نوری شادکام افزود: چشم‌انداز ده‌ساله دانشگاه تلاش برای رسیدن به مرز علم، به‌ویژه در عرصه پیوند عضو، تولیدمثل و هوش مصنوعی، توسعه پارک فناوری سلامت، حمایت از اختراعات و فرآورده‌های دارویی و بهداشتی و جذب سالیانه حداقل ۳۰۰۰ گردشگر سلامت از کشورهای خارجی در راستای ارتقای خدمات درمانی و سلامت به خصوص توسعه گردشگری سلامت در استان یزد است و در صدد این هستیم که رتبه‌های بین‌المللی نظیر تایمز و شانگ‌های به رتبه‌های زیر ۵۰۰ برسد.

وی با بیان اینکه در حوزه درمان، دارو، خدمات دانشجویی و آموزش عالی تقریباً به همه اهداف ۱۰ ساله گذشته خود رسیده‌ایم، گفت: در حوزه بهداشت کمتر از ۵۰ درصد اهداف محقق شده که نیازمند همت جمعی و حمایت مسئولان است.

یزد در حال حاضر قطب درمان کشور است و سالانه بیش از ۲۰ میلیون مراجعه به مراکز درمانی یزد انجام می‌شود که نیمی از آن مربوط به افراد غیر بومی است؛ یزد با پزشکان ماهر و حاذق خود مامن بیماران برای درمان است هر چند کمبودهای زیرساختی مشهود است اما یزد در مسیر کسب برند گردشگری سلامت و تبدیل شدن به قطب برتر گردشگری سلامت و مقصدی برای بیماران در زمینه‌های ناباروری، زنان و زایمان، طب فیزیکی و توان‌بخشی، طب سنتی، دندان‌پزشکی، ارتوپدی، ترمیمی و زیبایی، جراحی گوش و حلق و بینی و سالمندی در آینده نزدیک است.