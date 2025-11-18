امام جمعه دشتی: پیوند میان مدرسه و حوزه علمیه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهد دوست صبح سه شنبه در نشست شورای همکاری حوزه علمیه و آموزش‌وپرورش شهرستان دشتی بر ضرورت تقویت پیوند تربیتی میان مدرسه و حوزه علمیه تأکید کرد.

امام جمعه دشتی اظهار کرد: تأسیس مدارس صدرا می‌تواند فضای علمی، تربیتی و هویتی را یک‌جا فراهم کند و مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تربیت نوجوان مؤمن، هویت‌سازی و پرورش آینده‌سازان انقلاب را پاسخی جدی و عملی دهد.

ضرورت تربیت طلاب توانمند در شرایط امروز

وی اضافه کرد: کمبود روحانی تراز انقلاب در سال‌های آینده یک دغدغه جدی است و باید از اکنون برای جذب و تربیت نیروهای مؤمن، باسواد و آشنا با نیازهای فرهنگی جامعه برنامه داشت.

اهمیت نقش مدیران، معاونان پرورشی و معلمان در معرفی مسیر طلبگی

وی بیان کرد: مدیران و مربیان پرورشی مدارس بیشترین ارتباط و شناخت را از استعدادهای نوجوان دارند و می‌توانند هدایت‌گر اصلی مسیر طلبگی باشند.

امام جمعه دشتی خواستار شناسایی دانش‌آموزانی با استعداد مناسب، اخلاق، روحیه دینی و توانمندی تربیتی شد و گفت: معلمان دینی و معاونان پرورشی باید فعالانه جوانان مناسب این مسیر را همراهی و به حوزه معرفی کنند.

ارائه تصویر صحیح و جذاب از حوزه علمیه به دانش‌آموزان

وی گفت: پیشنهاد می‌شود برنامه‌های مشترکی برای آشنایی واقع‌بینانه دانش‌آموزان با حوزه اجرا شود.