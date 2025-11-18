ورود ۱۸ هزار جلد کتاب جدید به کتابخانه های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی ظهوری صبح سهشنبه در جلسه انجمن کتابخانههای عمومی استان اظهار داشت: در سالهای گذشته تنها یک جلسه در هفته کتاب تشکیل میشد، اما امسال پربرنامهترین هفته کتاب را با مشارکت تمامی دستاندرکاران این حوزه در استان پشت سر گذاشتیم.
وی از ایجاد فضای مطالعه در مطب پزشکان، آزمایشگاهها و بنگاههای املاک هماهنگی با بیمه سلامت استان خبر داد و گفت: با پیگیریهای بهعملآمده، ورود ۱۸ هزار جلد کتاب از تهران و مشهد در ۱۰۳ روز گذشته به استان فراهم شد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی با اشاره به بهبود روابط اداری این اداره با شهرداریها برای واریز نیم درصد از درآمدشان به حساب مربوطه، افزود: حمایت از نویسندگان، سفر به ۱۰ شهرستان استان، بررسی مسائل موجود و تهیه کتابی فاخر برای رونمایی در هفته کتاب از دیگر اقدامات انجامشده در ۱۰۳ روز گذشته است.
وی با بیان اینکه یکی از خیران مشهدی ۸۰۰ میلیون تومان برای تکمیل پروژه کتابخانه عمومی بشرویه کمک کرده است، گفت: ساختمان کتابخانه محمد جمعه اسدآباد که با کمک خیری احداث شده، پنجشنبه آینده افتتاح میشود و فرمانداری بیرجند نیز ۳ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل ساختمان کتابخانه قلمچی اختصاص داده است.
در ادامه این جلسه، کتابداران خراسان جنوبی از استاندار بهپاس حمایتهایش از این حوزه تقدیر کردند.
