  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۷ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به درجه استادی

ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به درجه استادی

در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی با ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی الهه کنوز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، امیرهوشنگ مزینان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، بهرام قدیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، محمد اکوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پریوش جعفری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به مرتبه استادی موافقت شد.

کد خبر 6660192
شبنم درخشان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها