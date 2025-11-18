ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد به درجه استادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه هیئت ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی برگزار و با ارتقا مرتبه علمی ۵ عضو هیئت علمی به استادی موافقت شد.

در این جلسات با ارتقا مرتبه علمی الهه کنوز عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، امیرهوشنگ مزینان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، بهرام قدیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، محمد اکوان عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، پریوش جعفری عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات به مرتبه استادی موافقت شد.