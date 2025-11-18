نتایج آزمون EPT و زمان تعیین‌ سطح زبان پزشکی دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، ثبت‌نام آزمون تعیین‌سطح زبان انگلیسی ویژه پذیرفته‌شدگان سال ۱۴۰۴ رشته‌های گروه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و دکتری عمومی آغاز شد و تا جمعه ۷ آذر ادامه خواهد داشت. بنا بر اعلام مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی، متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه www.azmoon.org نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند. این آزمون روز جمعه ۲۱ آذرماه در تهران و مراکز استان‌ها برگزار می‌شود و پذیرفته‌شدگان لازم است هنگام ثبت‌نام، با توجه به محل سکونت یا تحصیل، حوزه امتحانی موردنظر خود را انتخاب کنند.

در بخش دیگری از اطلاعیه، دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که نتایج آزمون EPT آبان‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شده است. تمامی داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی به نشانیhttps: / /ept.english.iau.ac.ir از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.