دختر بچه ۲ ساله سرخه‌ای با هوشیاری پلیس به خانه بازگشت

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از بازگرداندن کودک ۲ ساله مفقودی به خانه توسط پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جلال حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران در کلانتری ۱۱ سرخه بیان کرد: مأموران گشت انتظامی کلانتری ۱۱ سرخه، حین گشت زنی در شهر، متوجه حضور دختربچه ۲ ساله‌ای شدند که هیچ همراهی نداشت و پس از بررسی دریافتند که مفقود شده است.

وی ادامه داد: مأموران پس از چند ساعت گشت زنی مداوم در شهر سرخه برای پیدا کردن والدین دختر بچه، خانمی را مشاهده کردند که هراسان و گریان به آنان مراجعه و اظهار داشت که صبح منزل را برای خرید ترک کرد و دختر بچه دو ساله‌اش را که خواب بود، در خانه تنها گذاشت و ساعتی قبل هنگام مراجعه، متوجه شد کودکش در خانه نیست.

حسینی با بیان اینکه پس از احراز هویت، کودک تحویل مادرش شد، به والدین توصیه کرد: تحت هیچ شرایطی فرزندان خردسال خود را در منزل تنها نگذارند.

