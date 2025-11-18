به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز سه‌شنبه در حاشیه کمیسیون تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی لرستان، اظهار داشت: پراکنده بودن اراضی کشاورزی و کوچک بودن قطعات، یکی از چالش‌های اساسی بخش کشاورزی در لرستان است که مانع استفاده بهینه از منابع و کاهش بهره‌وری می‌شود. تجمیع اراضی و یکپارچه‌سازی می‌تواند به کشاورزان این امکان را بدهد که با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، تولید خود را افزایش دهند.

وی ادامه داد: این طرح علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی کشاورزان، در بهره‌برداری از منابع آب‌وخاک نیز تأثیرات مثبتی خواهد داشت. با تجمیع اراضی، کشاورزان می‌توانند از سیستم‌های آبیاری پیشرفته بهره‌مند شوند که این امر باعث افزایش کیفیت محصولات و کاهش هدررفت منابع خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: تجمیع اراضی نه‌تنها در افزایش تولید و کاهش هزینه‌های تولید مؤثر است، بلکه به توسعه پایدار کشاورزی و حفظ محیط‌زیست در استان نیز کمک خواهد کرد. ما در سازمان جهاد کشاورزی لرستان آماده‌ایم تا با همکاری نهادهای مرتبط، این طرح‌ها را اجرا و شرایط بهتری را برای کشاورزان فراهم کنیم.

صیادی، افزود: در مناطقی که با بحران کم‌آبی مواجه هستند، یکپارچه‌سازی اراضی می‌تواند به بهره‌برداری بهینه از منابع آبی کمک کند. همچنین این طرح زمینه‌ساز ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود.

وی بیان داشت: این طرح علاوه بر افزایش تولید، نقش مهمی در توسعه پایدار کشاورزی و جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی خواهد داشت. ما در سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان تمام تلاش خود را خواهیم کرد تا این برنامه را با همکاری سازمان امور اراضی کشور در موردبحث اهدای مشوق‌های اجرای طرح به تحولی مثبتی در بخش کشاورزی استان ایجاد کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، گفت: در این کمیسیون طرح ۴۷۵ هکتاری تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی منطقه «همیانه» شهرستان دورود موردبررسی و تصویب قرار گرفت.