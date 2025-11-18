عملیات ژئوتکنیک دریایی در بندر جدید لنگه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالاری با اعلام این مطلب اظهار کرد: با شروع عملیات گسترده حفاری و نمونهبرداری مغزهای در بستر دریا، مرحلهای حساس و تخصصی از شناخت زیرسطحی کلید خورده است، مسیری که بدون آن طراحی موجشکنها و سازههای عظیم دریایی با دقت، ایمنی و صرفه اقتصادی ممکن نخواهد بود.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان با اشاره به ابعاد راهبردی این پروژه بزرگ تصریح کرد: بندر جدید لنگه در سه فاز توسعه خواهد یافت و فاز نخست آن با یک پسکرانه ۲۷۵ هکتاری و حوضچهای ۳۴۰ هکتاری، آماده پذیرش کشتیهای ۲۵ هزار تنی با آبخور ۱۰.۵ متر خواهد بود.
وی اضافه کرد: در فاز نهایی، این بندر امکان پهلوگیری کشتیهای ۵۰ هزار تنی با آبخور بیش از ۱۲ متر را خواهد داشت؛ ظرفیتی که جایگاه هرمزگان را بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تجارت دریایی کشور تثبیت میکند.
سالاری با تأکید بر اثرگذاری گسترده این طرح بر اقتصاد منطقه اظهار کرد: اجرای بندر جدید لنگه نهتنها ظرفیت حملونقل دریایی کشور را افزایش میدهد، بلکه به رونق تجارت، توسعه صنعتی و ایجاد صدها فرصت شغلی پایدار در غرب هرمزگان منجر خواهد شد و این پروژه میتواند معیشت ساحلنشینان را متحول کرده و سطح کیفیت زندگی در منطقه را بهشکلی محسوس ارتقا دهد.
وی افزود: ایجاد این بندر مدرن، زمینهساز جذب سرمایهگذاریهای خارجی، افزایش تعاملات بینالمللی و جهش رقابتپذیری بنادر ایران در عرصه جهانی است و بهرهگیری از تکنولوژیهای پیشرفته، استانداردهای نوین ایمنی و طراحیهای مهندسی روز دنیا، بندر جدید لنگه را به یکی از پیشرفتهترین بنادر جنوب کشور تبدیل خواهد کرد.
به گفته مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان؛ با آغاز عملیات ژئوتکنیک، موتور توسعه این بندر استراتژیک روشن شده و حالا نگاهها به ادامه روند مطالعات و طراحی موجشکنها دوخته شده است؛ سازههایی که نقش ستون فقرات امنیت و پایداری بندر را ایفا میکنند.
سالاری اضافه کرد: نتایج این مطالعات میتواند آینده بندر جدید لنگه را با دقتی بیسابقه رقم بزند و مسیر اجرای یکی از مهمترین طرحهای زیرساختی دریایی ایران را هموار کند و آغاز این عملیات نهتنها یک گام فنی، بلکه آغاز فصلی تازه در توسعه هرمزگان است؛ فصلی که در آن غرب استان به دروازهای قدرتمند برای تجارت ملی و منطقهای بدل شده و بندر جدید لنگه به یکی از نمادهای آیندهساز اقتصاد دریامحور ایران تبدیل میشود.
نظر شما