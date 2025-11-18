واگذاری ۱۳۰ هزار هکتار از منابع طبیعی قزوین جهت صیانت به محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل خمسه در جلسه انعقاد تفاهم نامه واگذاری ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی به محیط زیست اظهار کرد: قریب به ۱۳۰ هزار هکتار از اراضی منابع طبیعی در مناطق مختلف استان قزوین جهت حفاظت و صیانت و در اجرای تکالیف قانونی به اداره کل محیط زیست استان واگذار شد.

خمسه با تشریح ضرورت این تفاهم نامه گفت: با توجه به مصوبات شورای عالی محیط زیست که از تصویب اولین مصوبه نزدیک به ۳۰ سال می‌گذرد، این انتقال اراضی صرف نظر از عمل به تکلیف قانونی می‌تواند موجب حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از تصرفات غیرمجاز و پیشگیری از تعدی به منابع عمومی و انفال شود.

وی افزود: این اراضی که تحت عنوان منطقه حفاظت شده شناسایی و به تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست رسیده است، ۲۵ هزار هکتار در منطقه باشگل تاکستان، ۵۶ هزار هکتار در الموت و ۴۸ هزار هکتار در طارم سفلی می‌باشد و با انعقاد این تفاهم نامه بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت از محیط زیست که تکالیفی را درباب انتقال مناطق حفاظت شده از سازمان منابع طبیعی به سازمان محیط زیست مورد تاکید قرار داده، انجام گرفت.

خمسه در پایان خاطرنشان کرد: مدیران، امانتدار منابع و عرصه‌های ملی هستند و باید این امانت را به گونه‌ای مدیریت کنند که علاوه بر رفع نیازمندی‌های جاری، آیندگان نیز از آن بهره‌مند شوند و نام نیک از آنها برجای بماند.