طرح های روستایی و دانش بنیان در اولویت پرداخت تسهیلات خرد باشد 

به گزارش خبرنگار مهر ، سید محمدرضا هاشمی شامگاه سه شنبه در چهاردهمین کارگروه استانی تبصره ۱۸ با اشاره به سهم استان از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفت: کل سهم خراسان جنوبی ۱۰۲۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان داشت: تا کنون ۷۲۹ طرح در کمیته های استانی به ارزش بالغ بر ۲ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان مصوب شده است.

وی درباره روند پرداخت تسهیلات توضیح داد: ۲۹۴ طرح به مبلغ ۸۴۶ میلیارد تومان تا کنون پرداخت شده و درصد جذب استان به ۸۳ درصد رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی افزود: اخیرا حدود ۲ هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه به استان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: در پرداخت تسهیلات توجه به طرح های متقاضیان روستایی، شرکت‌های دانش‌بنیان و توزیع عادلانه شهرستانی مورد توجه قرار گیرد.

استاندار با تاکید بر اهمیت رضایت مردم خاطرنشان کرد: عملکرد ما فقط به میزان پرداخت و اجرای طرح‌ها محدود نمی‌شود؛ هنر اصلی این است که رضایت مردم حاصل شود و گره‌های زندگی آن‌ها باز شود.

وی تاکید کرد: بالاترین سرمایه ما دعای خیر مردم است و باید در ارائه خدمات همواره به آن توجه کنیم.

وی خطاب به مدیران و کارشناسان استان گفت: با مراجعه مردم و نیازهای آنان باید با صبر و دقت برخورد شود و هیچ یک از کارکنان و مدیران نباید نسبت به رفع مشکلات مردم کوتاهی کنند.

وی ادامه داد: اگر درخواستی هم از سوی مردم مطرح می شود که امکان تحقق آن وجود ندارد باید اقناع سازی انجام شود.

وی بر بهره مندی مدیران از ظرفیت رسانه ها برای تبیین اقدامات انجام شده و امید آفرینی تاکید کرد.