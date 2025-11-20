به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد: هر زمانی برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین مناسب است، ما برای آن آماده هستیم و از آن استقبال می‌کنیم؛ اما ریشه‌های این درگیری باید از بین برود.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: در خصوص گفتگوی میان روسیه و آمریکا در مورد اوکراین جز نشست انکوریج (دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا) موضوع تازه ای وجود ندارد. هیچ گونه مشورتی میان روسیه و آمریکا در مورد حل و فصل اوضاع اوکراین انجام نشده است؛ اما به طور کلی تماس‌هایی برقرار است.

دیمیتری پسکوف، سپس افزود: اروپایی‌ها به طور فزاینده ای خویشتن‌داری و احتیاط خود را در قبال روسیه از دست می‌دهند. اظهارات مربوط به استقرار سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در اروپا که ظاهراً برای مقابله با روسیه است را تحریک‌آمیز می‌دانیم.

کرملین اضافه کرد: از برنامه‌های نمایندگان ارتش آمریکا برای سفر به روسیه بی اطلاعم. پوتین برنامه‌ای برای دیدار با نمایندگان ارتش آمریکا پس از سفرشان به کی‌یف ندارد. اظهارات اروپایی‌ها که مبتنی بر تشدید تنش‌هاست را منفی ارزیابی می‌کنیم.