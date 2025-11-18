یک مصدوم دیگر برای تیم ملی فوتبال ایران؛ نوبت به سعید رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان از ساعت ۱۹:۳۰ امشب در فینال تورنمنت چهارجانبه العین در حالی برگزار شد که بار دیگر یکی از شاگردان امیر قلعه نویی دچار مصدومیت شد.

عزت اللهی در دقیقه ۶ با احساس ناراحتی از ناحیه زانوی راست روی زمین افتاد و دیگر نتوانست به بازی ادامه دهد تا محمد قربانی جای او را در ترکیب میانه میدان بگیرد.

تیم ملی ایران در بازی‌های دوستانه اخیر با مصدومیت‌های ناخواسته بازیکنانی همچون محمد عمری، مرتضی پورعلی گنجی، صالح حردانی، علیرضا کوشکی، محمد خدابنده لو و… روبرو شده است که نشان از فشار بالای بازی‌های باشگاهی و ملی در سال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۶ دارد.