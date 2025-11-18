به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد عصر سه‌شنبه در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان اصفهان ضمن تقدیر از رونمایی از طرح ملی "همیار گاز" با هدف مصرف بهینه انرژی اظهار کرد: لازم است برنامه‌ریزی‌های لازم به منظور اجرای چنین طرحی در حوزه آب نیز انجام و فرهنگ مصرف بهینه آب از این طریق در ندارس نهادینه شود.

وی با اشاره اجرای طرحی علمی - بومی در راستای تحکیم خانواده در آموزش و پرورش استان اصفهان عنوان کرد: تنهای دارو برای درمان آسیب‌های اجتماعی که امروزه در میان دانش‌آموزان دیده می‌شود، خانواده سالم و کانون گرم آن است و بسیاری از آسیب‌های مطرح شده از این طریق رفع می‌شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه ساخت مدرسه نباید تنها به ایجاد فضای کالبدی و فیزیکی محدود شود، گفت: خیرین استان اصفهان در حوزه مدرسه‌سازی در جایگاه اول و سرآمد کشور هستند اما لازم است علاوه‌بر ایجاد فضای فیزیکی، به توانمدسازی دانش‌آموزان و معلمان نیز توجه و برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تدبیر کرد.

وی تأکید کرد: ساختن مدرسه درحالی که دانش‌آموزان رها شده باشند، فاقد اثر است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش خانواده‌ها در کنترل آسیب‌های اجتماعی حوزه دانش‌آموزان بیان کرد: رکن اصلی در کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده است و اگر این نهاد سالم باشد، ۹۰ درصد مشکلات با کمک مدارس حل خواهد شد.

وی ادامه داد: طرح‌های مختلفی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی وجود دارد اما یکی از موصوعات مهم در این حوزه در آموزش و پرورش، فراموشی ظرفیت اولیا مربیان و غفلت ما از آن است که باید با برگزاری برنامه‌های مختلف، جبران شود.