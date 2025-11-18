  1. استانها
فرماندار شهریار: فاضلاب شهری شاهدشهر در مراحل نهایی اخذ ماده ۲۳ است

شهریار- فرماندار شهریار از آغاز عملیات اجرایی سیستم جمع‌آوری فاضلاب شهری شاهدشهر تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد برنجی، شامگاه سه‌شنبه، در حاشیه دیدار مردمی در مسجد جامع شاهدشهر که با حضور مسئولان دستگاه‌های اجرایی، شهردار و اعضای شورای اسلامی این شهر برگزار شد، از آغاز عملیات اجرایی سیستم جمع‌آوری فاضلاب شهری شاهدشهر تا پایان سال جاری خبر داد.

برنجی، در ادامه اظهار داشت: اجرای فاضلاب شهری از مصوبات سفر استاندار تهران به شهرستان بوده و طبق برنامه‌ریزی‌ها تا انتهای سال جاری عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی افزود: این پروژه در مراحل نهایی اخذ ماده ۲۳ قرار دارد و پیگیری‌های لازم برای آغاز کار انجام شده است.

برنجی با بیان اینکه فاضلاب شهری یکی از دغدغه‌های مهم مردم شاهدشهر است گفت: امیدواریم با اجرای این طرح، بخش قابل توجهی از مشکلات شهروندان رفع شود.

فرماندار شهریار همچنین از فعال‌سازی کتابخانه شهرک لاله خبر داد و بیان کرد: این مجموعه که سال‌ها غیرفعال بود، در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده مراحل لازم برای راه‌اندازی مجدد آن پیگیری شود.

برنجی به درخواست کشاورزان برای استفاده از پساب تصفیه شده نیز اشاره کرد و گفت: کشاورزان شاهدشهر انتظار دارند که امکان بهره‌برداری از پساب شهری برای آبیاری مزارع و باغات فراهم شود و تدابیر لازم برای تحقق این مطالبه در حال بررسی است.

وی رفع اختلاف ملکی میان کشاورزان و شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران را از دیگر موضوعات مورد پیگیری عنوان کرد و افزود: این اختلافات از طریق دستگاه‌های مربوطه پیگیری و حل و فصل خواهد شد.

فرماندار در پایان، اجرای برنامه محله‌محور را طرحی مؤثر در شهرستان دانست و گفت: این برنامه براساس اولویت‌های نیاز در نقاط مختلف شهریار در حال اجراست.

