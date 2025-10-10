فرماندار شهریار: ۳۰۰ کیلووات برق خورشیدی به شبکه کشور متصل شد

سجاد برنجی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهرهبرداری نخستین سامانه تولید انرژی خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ کیلووات در شهریار خبر داد.
فرماندار شهریار در ادامه اظهار داشت: در روزهای گذشته نخستین خبر خوش در حوزه انرژی پاک شهرستان رقم خورد و سامانه تولید انرژی خورشیدی با ظرفیت ۳۰۰ کیلووات برق به شبکه سراسری انرژی کشور متصل شد.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر افزود: با توجه به مسئله کمبود برق و ناترازی موجود، از ابتدای مهرماه تولید انرژی خورشیدی و پاک در دستور کار مسئولان شهرستان قرار گرفته و در ششماهه نخست سال جاری، مجوز تولید ۲۵ مگاوات انرژی خورشیدی صادر شده است که مراحل اجرایی این طرحها نیز آغاز شده است.
برنجی با بیان اینکه شهریار دارای شش نیروگاه CHP (تولید همزمان برق و حرارت) است، گفت: این نیروگاهها با استفاده از گاز، برق تولید میکنند اما در حال حاضر تنها دو مورد از آنها فعال هستند. بر اساس تصمیمات اتخاذشده، مقرر شد مشکلات چهار نیروگاه غیرفعال بررسی و موانع اجرایی برای فعالسازی مجدد آنها رفع شود تا ظرفیت تولید برق شهرستان افزایش یابد.
نماینده عالی دولت در شهریار ادامه داد: برای توسعه بیشتر نیروگاههای خورشیدی، ۲۰۰ هکتار زمین در شهرستان شناسایی شده است تا با جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، ظرفیت تولید برق از محل انرژی خورشیدی افزایش یابد.
وی همچنین به الزام ادارات دولتی به استفاده از انرژی خورشیدی در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و افزود: بر اساس این قانون، دستگاههای دولتی موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از انرژی مصرفی خود را از طریق انرژی خورشیدی تأمین کنند.
فرماندار شهریار خاطرنشان کرد: در همین راستا اخطارهای لازم به ادارات شهرستان اعلام شده و بازه زمانی سه تا ششماهه برای انجام اقدامات اولیه در نظر گرفته شده است؛ در صورتی که دستگاهها در این بازه زمانی نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند، ملزم به اجرای تکالیف قانونی خواهند بود.
برنجی مهمترین مانع در مسیر اجرای این طرح را مسائل مالی دانست و افزود: مقرر شده است ابتدا دستگاههای درآمدزا در این زمینه پیشقدم شوند و سپس سایر دستگاهها نیز بهصورت ویژه در دستور کار قرار گیرند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت قانونگذاری از توسعه انرژیهای پاک گفت: مجلس شورای اسلامی باید با ورود به مباحث ملی ساختمان و قوانین ساختوساز، استفاده از انرژی خورشیدی را به یک الزام قانونی برای واحدهای ساختمانی، مجتمعهای تجاری و توسعه روشنایی معابر تبدیل کند تا روند گسترش انرژی پاک در کشور سرعت گیرد.
نظر شما