به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالکریم جمیری فرمانده سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) استان قم، شامگاه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اردوهای راهیان نور استان که به میزبانی استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر نقش تربیتی و فرهنگی این اردوها اظهار کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که راهیان نور تنها یک سفر معمولی نیست، بلکه مدرسه‌ای از ایمان، معرفت و بازگشت به خویشتن است که آثار آن در روح و زندگی جوانان ماندگار می‌شود.



وی با بیان اینکه حضور در سرزمین شهدا، جوانان را به درک عمیق‌تری از ارزش‌های دفاع مقدس می‌رساند، افزود: بسیاری از شرکت‌کنندگان در اردوهای راهیان نور، پس از بازگشت از این مناطق، مسیر فکری و معنوی خود را متحول کرده‌اند و این تأثیر، نشان از برکت شهدا و فضای قدسی مناطق عملیاتی دارد.



فرمانده سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) قم با اشاره به جایگاه استان قم در اجرای این حرکت فرهنگی ملی تصریح کرد: قم از استان‌های موفق کشور در سامان‌دهی کاروان‌های راهیان نور است و این موفقیت حاصل هم‌افزایی نهادهای مختلف اجرایی، فرهنگی و مردمی در برگزاری منظم، ایمن و اثرگذار این اردوهاست.



سردار جمیری در ادامه با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه‌ها و سایر نهادهای فرهنگی استان گفت: همه این مجموعه‌ها در کنار سپاه و بسیج، با همدلی و تلاش شبانه‌روزی، بستر حضور پرشور دانش‌آموزان، دانشجویان و جوانان را در مناطق عملیاتی فراهم کردند.



وی با اشاره به برکات معنوی حضور در این سفرها اظهار کرد: راهیان نور تنها بازدید از یادمان‌ها نیست، بلکه فرصتی برای درک روحیه ایثار، اخلاص و وفاداری رزمندگان اسلام است و این تجربه معنوی می‌تواند چراغ راه نسل امروز باشد و جوانان را در برابر هجمه‌های فرهنگی مصون سازد.



فرمانده سپاه علی‌بن‌ابیطالب (ع) در پایان خاطرنشان کرد: اجر و پاداش اصلی این خدمت فرهنگی با شهیدان است و همه خادمان این مسیر، از مدیران اجرایی تا راویان جبهه، خود را مدیون آن بزرگ‌مردان می‌دانند. امیدواریم در سایه دعای خیر شهدا و عنایات حضرت فاطمه معصومه (س)، بتوانیم این مسیر را با قوت و اخلاص ادامه دهیم.