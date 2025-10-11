به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالکریم جمیری فرمانده سپاه علیبنابیطالب (ع) استان قم، شامگاه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اردوهای راهیان نور استان که به میزبانی استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر نقش تربیتی و فرهنگی این اردوها اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که راهیان نور تنها یک سفر معمولی نیست، بلکه مدرسهای از ایمان، معرفت و بازگشت به خویشتن است که آثار آن در روح و زندگی جوانان ماندگار میشود.
وی با بیان اینکه حضور در سرزمین شهدا، جوانان را به درک عمیقتری از ارزشهای دفاع مقدس میرساند، افزود: بسیاری از شرکتکنندگان در اردوهای راهیان نور، پس از بازگشت از این مناطق، مسیر فکری و معنوی خود را متحول کردهاند و این تأثیر، نشان از برکت شهدا و فضای قدسی مناطق عملیاتی دارد.
فرمانده سپاه علیبنابیطالب (ع) قم با اشاره به جایگاه استان قم در اجرای این حرکت فرهنگی ملی تصریح کرد: قم از استانهای موفق کشور در ساماندهی کاروانهای راهیان نور است و این موفقیت حاصل همافزایی نهادهای مختلف اجرایی، فرهنگی و مردمی در برگزاری منظم، ایمن و اثرگذار این اردوهاست.
سردار جمیری در ادامه با قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، شهرداری، شورای اسلامی شهر، آموزش و پرورش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاهها و سایر نهادهای فرهنگی استان گفت: همه این مجموعهها در کنار سپاه و بسیج، با همدلی و تلاش شبانهروزی، بستر حضور پرشور دانشآموزان، دانشجویان و جوانان را در مناطق عملیاتی فراهم کردند.
وی با اشاره به برکات معنوی حضور در این سفرها اظهار کرد: راهیان نور تنها بازدید از یادمانها نیست، بلکه فرصتی برای درک روحیه ایثار، اخلاص و وفاداری رزمندگان اسلام است و این تجربه معنوی میتواند چراغ راه نسل امروز باشد و جوانان را در برابر هجمههای فرهنگی مصون سازد.
فرمانده سپاه علیبنابیطالب (ع) در پایان خاطرنشان کرد: اجر و پاداش اصلی این خدمت فرهنگی با شهیدان است و همه خادمان این مسیر، از مدیران اجرایی تا راویان جبهه، خود را مدیون آن بزرگمردان میدانند. امیدواریم در سایه دعای خیر شهدا و عنایات حضرت فاطمه معصومه (س)، بتوانیم این مسیر را با قوت و اخلاص ادامه دهیم.
قم – فرمانده سپاه قم گفت: استان قم با برنامهریزی منسجم و همکاری نهادهای اجرایی و فرهنگی، بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در اجرای اردوهای راهیان نور شناخته میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالکریم جمیری فرمانده سپاه علیبنابیطالب (ع) استان قم، شامگاه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی و پشتیبانی اردوهای راهیان نور استان که به میزبانی استانداری قم برگزار شد، با تأکید بر نقش تربیتی و فرهنگی این اردوها اظهار کرد: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که راهیان نور تنها یک سفر معمولی نیست، بلکه مدرسهای از ایمان، معرفت و بازگشت به خویشتن است که آثار آن در روح و زندگی جوانان ماندگار میشود.
نظر شما