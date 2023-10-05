  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۵۰

مردان مسلح ۵ دانشجوی دختر در دانشگاه نیجریه را ربودند

مردان مسلح ۵ دانشجوی دختر در دانشگاه نیجریه را ربودند

پلیس نیجریه اعلام کرد مردان مسلح در نیجریه پنج دانشجوی دختر را از دانشگاهی در شمال غربی ایالت کاتسینا ربودند. این مورد، دومین ربوده شدن دانشجویان در این منطقه طی یک ماه اخیر است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آدم ربایی برای باج گیری توسط باندهای مسلح در شمال غربی نیجریه به دلیل سطح بالای فقر، بیکاری و گسترش سلاح‌های گرم غیرقانونی شایع است.

ابوبکر صدیق، سخنگوی پلیس کاتسینا، در بیانیه‌ای گفت که این حادثه روز چهارشنبه در دانشگاه فدرال در شهر دوتسین-ما رخ داد.

او گفت که پلیس تمام امکانات تاکتیکی و عملیاتی خود را به منظور نجات سالم قربانیان به کار گرفته است و افزود که یک مظنون هم اکنون در بازداشت است.

در ۲۲ سپتامبر، حداقل ۲۴ دانشجوی دختر از خوابگاه خود در دانشگاه فدرال گوسائو، در ایالت زامفارا ربوده شدند. ۱۶ تن از آنها سه روز بعد در پی عملیات نجات توسط نیروهای امنیتی آزاد شدند.

کد مطلب 5903276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها