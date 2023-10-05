مردان مسلح ۵ دانشجوی دختر در دانشگاه نیجریه را ربودند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، آدم ربایی برای باج گیری توسط باندهای مسلح در شمال غربی نیجریه به دلیل سطح بالای فقر، بیکاری و گسترش سلاح‌های گرم غیرقانونی شایع است.

ابوبکر صدیق، سخنگوی پلیس کاتسینا، در بیانیه‌ای گفت که این حادثه روز چهارشنبه در دانشگاه فدرال در شهر دوتسین-ما رخ داد.

او گفت که پلیس تمام امکانات تاکتیکی و عملیاتی خود را به منظور نجات سالم قربانیان به کار گرفته است و افزود که یک مظنون هم اکنون در بازداشت است.

در ۲۲ سپتامبر، حداقل ۲۴ دانشجوی دختر از خوابگاه خود در دانشگاه فدرال گوسائو، در ایالت زامفارا ربوده شدند. ۱۶ تن از آنها سه روز بعد در پی عملیات نجات توسط نیروهای امنیتی آزاد شدند.