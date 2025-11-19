ارومیه با حضور پیکر ۶ شهید گمنام عطرآگین شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر ۶ شهید گمنام با استقبال مردم، خانوادههای شهدا، مقامات نظامی و انتظامی همزمان با ایام فاطمیه از طریق فرودگاه بین المللی ارومیه وارد آذربایجان غربی شد.
رده سنی این شهدا بین ۲۰ تا ۲۷ سال بوده و از مناطق مختلف «شلمچه، جزیره مجنون و مهران» تفحص شدهاند و در عملیاتهای کربلای پنج، خیبر و والفجر سه به مقام رفیع شهادت نائل آمدهاند.
از این شهدا پیکر سه شهید گمنام در استان در سه مکان «قرارگاه حمزه سیدالشهدا»، «شرکت شهرکهای صنعتی استان» و «شهر نازک علیا پلدشت» به خاک سپرده خواهند شد و سه شهید نیز به صورت امانی تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در استان حضور دارند.
مراسم وداع با پیکر این شهدا دوم آذرماه در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه و مراسم تشییع نیز سوم آذرماه همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در ارومیه برگزار میشود.
تا سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) پیکر این شهدا در آئینهای عزاداری و مراسم مختلف که در مناطق مختلف استان برگزار میشود حضور خواهند داشت.
مردم ولایتمدار آذربایجانغربی در دوران دفاع مقدس بیش از ۱۲ هزار شهید، ۱۷ هزار جانباز و بیش از ۲ هزار آزاده تقدیم دفاع از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کردهاند.
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