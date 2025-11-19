به گزارش خبرنگار مهر، زهره هادی عصر چهارشنبه در نهمین اجلاسیه «عقیله النساء» در رشت، ضمن تسلیت ایام فاطمیه با بیان اینکه وظیفه انتقال آموزه‌ها به نسل‌های آینده را داریم، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه اسلام و هشت سال دفاع مقدس هر یک حامل پیام‌های بزرگی برای ملت ایران هستند.

خواهر شهید هادی با یادآوری ایثار شهیدان حاجی‌زاده و چشم‌انتظاری مادران شهدا افزود: این تجربه‌ها درس‌های ماندگاری برای ما به یادگار گذاشته‌اند و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده وظیفه‌ای خطیر است.

وی با اشاره به ضرورت پایداری گفت: در مسیر انقلاب هستیم و نباید خسته شویم. اگر می‌خواهیم پرچم اصلی را به دست حضرت حجت بن حسن بسپاریم، همه باید کار کنیم و مقاومت و ایستادگی را نشان دهیم.

هادی با اشاره به درس‌های جنگ ۱۲ روزه و چشم‌انتظاری خانواده‌های مفقودین شهدا اظهار کرد: جنگ دفاع ۱۲ روزه، مدیریت رهبری، مقاومت مردم و رشادت‌های نیروهای مسلح آموزه‌های بزرگی هستند که باید چراغ راه ما باشند.

وی همدلی و تلاش را رمز پیروزی دانست و افزود: اگر تلاش کنیم، اگر همدل باشیم و مقاومت را بیاموزیم، بی‌تردید پیروز میدان خواهیم شد.

خواهر شهید هادی با افتخار از تقدیم شهدا یاد کرد و تصریح کرد: درخت تنومند شجره انقلاب اسلامی نیازمند آبیاری بود و ما امروز با همه وجودمان آن را به چشم دیدیم.

وی با اشاره به سختی‌های مادران در دوران دفاع مقدس گفت: درک رنج و صبر مادران شهدا در آن سال‌ها بسیار دشوار بود.

هادی «شهدا» را ذوب در ولایت دانست و افزود: باید دست در دست هم بدهیم تا دل رهبر معظم انقلاب شاد شود.

وی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره)؛ «نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد»،گفت: مقاومت و ولایت‌مداری مشت محکمی بر توطئه‌های دشمن خواهد بود.