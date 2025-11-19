به گزارش خبرگزاری مهر، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان با انتقاد از کمبود صدور کارت مهارت برای کارگران ساختمانی، گفت: وقتی سالانه نهایتاً ۲۰ تا ۳۰ هزار کارت صادر میشود، این رقم هیچ تناسبی با جمعیت بیش از یکمیلیون و۵۰۰ هزار نفری کارگران فعال در صنعت ساختمان ندارد. این نشان میدهد سازوکار فعلی کارآمد نیست و نیاز به اصلاح دارد.
وی افزود: در حالی که دولت به دنبال بیمهکردن کارگران ساختمانی است، الزام به داشتن کارت مهارت به مانعی در این مسیر تبدیل شده است. کارفرما حق بیمه را پرداخت میکند، اما کارگری که کارت مهارت ندارد از این حق محروم میماند. این فرایند هم به ضرر کارگر تمام میشود و هم سرمایهگذار را در ابتدای کار با هزینههای سنگین مواجه میکند؛ در حالی که میتوان این مبالغ را تقسیط یا سازوکارها را تسهیل کرد.
جوزی با بیان آمادگی انجمن صنعت ساختمان برای همکاری با دولت در اصلاح روند صدور کارت مهارت، اظهار کرد: انجمن از طریق مرکز پژوهشهای خود آماده همکاری است و در جلسات متعدد با وزارت کار این موضوع را یادآور شدهایم.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به طرح جدید وزارت کار برای ساماندهی حضور اتباع، به ویژه کارگران افغانستانی گفت: طبق این طرح، کارگران میتوانند با ثبت مشخصات و تکمیل رزومه کاری بهصورت قانونمند وارد کشور شوند نه ماه مشغول کار باشند و سه ماه نیز به کشور خود بازگردند. این فرآیند به کاهش «رسوب کارگر غیرقانونی» و مدیریت بهتر مسائل امنیتی کمک میکند.
وی تأکید کرد: ما با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و ناچار به استفاده از اتباع هستیم، اما این استفاده باید بهگونهای باشد که هم نگرانی امنیتی ایجاد نکند و هم وضعیت بیمه این کارگران سامان پیدا کند. سالهاست بسیاری از این افراد بدون بیمه کار میکنند و این به ضرر خودشان است.
جوزی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل سامانه در دست طراحی و اصلاح روندهای موجود، تصویری روشنتر و پایدارتر برای آینده بازار کار ساختمانی ایجاد شود.
