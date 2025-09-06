به گزارش خبرنگار مهر، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان امروز (شنبه، ۱۵ شهریور) در نشست خبری با اشاره به کاهش چشمگیر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به دوره‌های گذشته، گفت: وقتی آمار پروانه‌ها را با دوره‌های قبل مقایسه کنید، متوجه کاهش شدید ساخت‌وساز نسبت به گذشته می‌شوید.

وی افزود: صنعت ساختمان امروز با مشکلات جدی مواجه است، اما می‌توان از این شرایط به عنوان یک فرصت بزرگ برای احیای صنعت و بهبود اقتصاد کلان کشور بهره برد.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه تحریم‌ها شاید ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثر بگذارد اما مساله اصلی اصلاح فرآیندها و قوانین است، بیان کرد: ما در مرکز پژوهش‌های انجمن، آسیب‌شناسی‌های دقیقی انجام داده‌ایم و اصلاح قوانین و بازنگری مقررات را در دستور کار داریم. این اقدامات می‌تواند زنجیره توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را فعال کند و بیش از ۱۵۰ شغل مرتبط با این صنعت را تقویت کند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای شهرداری‌ها و بررسی میزان صادرات، مشخص شده است که صنعت ساختمان نسبت به سال‌های گذشته با کمبودها و چالش‌های متعددی مواجه است. طبق برآوردها حدود ۸۰ درصد فعالیت‌های این صنعت می‌تواند به صورت مستقل عمل کند و با اصلاح روش‌ها، چرخه معکوس اداری و قوانین، رونق کسب‌وکار را شاهد خواهیم بود.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت ساختمان به منابع مالی برمی‌گردد، گفت: بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های انجمن ساختمان، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، منافع مالی و بانکی در اختیار بازار تقاضا قرار نمی‌گیرد و مصرف‌کنندگان از طریق منابع مالی حمایت نمی‌شوند.

وی افزود: در ابتدای زنجیره، منابع به نهادهای تولیدی مانند فولاد، سیمان و شیشه تخصیص می‌یابد و کالا تولید می‌شود، اما به دلیل نبود قدرت خرید در بازار، انباشته می‌شود و منابع بلوکه می‌ماند. توصیه ما درخصوص بارگذاری شهرها بر مبنای دو موضوع الحاق زمین‌ها به شهرها و دیگری بافت فرسوده است که نباید این دو موضوع به صورت صفر و یک دیده شود.

جوزی بیان کرد: به هر حال کشور ما کشور خشکی است و بخصوص بخش مرکزی به سمت خشکی می‌رود، بنابراین توسعه جدید در شهرها منطقی به نظر نمی‌رسد. پیشنهاد ما این است که از ظرفیت عظیم بافت فرسوده در کلانشهرها با لحاظ زیرساختها و پیوستهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استفاده شود.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم زمینهای ساحلی را توسعه عمودی بدهیم که زمین‌ها از بین نرود. در بافت فرسوده نیز با توجه به اقلیم کلانشهرها و استفاده از مشورت توسعه گران عمل شود. ناترازی برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان می‌شود و به افزایش هزینه تولید و کندی در سیر تولید ساختمان منجر می‌شود. در حال حاضر به دلیل نبود برق بسیاری از زنجیره تأمین در صنعت ساختمان دچار مشکل است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه اخیراً ویزای کار برای اتباع خارجی کارگز نیز مطرح و تصویب شده است که نویدبخش تأمین نیروی مورد نیاز پروژه‌های ساخت و ساز است، یادآور شد: بر اساس بررسی‌ها، مشکل نیروی کار اتباع با صدور گواهی‌های هویتی، به زودی با هماهنگی دولت و سازمان‌های مربوطه حل خواهد شد.

وی ادامه داد: در حوزه مسکن اجتماعی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه‌گر با فرمول‌های مشخص و همکاری با دولت، اجرای پروژه‌ها را انجام می‌دهد. اگر دولت بخواهد تصدی‌گری مستقیم داشته باشد، هزاران پیمانکار و بدنه بزرگ دولتی باید امور را مدیریت کنند که تجربه موفقی در این زمینه نداریم. در حالی که در سایر کشورها، نقش دولت صرفاً تأمین مسکن اجتماعی برای مردم است و اجرای پروژه‌ها بر عهده توسعه‌گر قرار می‌گیرد.

جوزی تأکید کرد: چنانچه دولت بخواهد نقش توسعه‌گر را مستقیماً ایفا کند، فرآیندها کند و پیچیده خواهد شد. اصلاح قوانین، بازنگری چرخه اداری و تخصیص منابع مالی به مصرف‌کننده، کلید نجات صنعت ساختمان و رونق اقتصادی کلان کشور است.

رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان با اشاره به هزینه‌های ساخت مسکن گفت: فاکتورهای مختلفی بر قیمت تأثیر می‌گذارد، اما به طور کلی قیمت ساخت خانه‌های اقتصادی در استاندارد جهانی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر مترمربع است.