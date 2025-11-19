  1. دين، حوزه، انديشه
مواجهه سنت فکری ما با غرب تمدنی، از حکیم فارابی (ره) تا علامه طباطبایی (ره) موضوع نشستی است که از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی «مواجهه سنت فکری ما با غرب تمدنی، از حکیم فارابی (ره) تا علامه طباطبایی (ره)» به همت گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به مناسبت روز بزرگداشت علامه طباطبایی (ره) و روز بزرگداشت حکیم فارابی (ره) برگزار می‌شود.

در این نشست تخصصی، مسعود اسماعیلی در موضوع تطور هویت علم اجتماعی اسلامی، از فارابی تا علامه طباطبایی، حسین رمضانی در موضوع ایده و نظریه پیشرفت و توسعه نظر و عمل در اندیشه علامه طباطبایی، مهدی جمشیدی در موضوع علامه طباطبایی و ماهیت تجدد غربی، محمد وحید سهیلی در موضوع مواجهه تمدنی با غرب، فراسوی چپ و راست و مهدی صدفی در موضوع علامه طباطبایی؛ تقابل رئالیسم و ایدئالیسم در مواجهه بنیادینِ ما با فرهنگ غرب به دبیری مهدی مظفری نیا سخنرانی می‌کنند.

این برنامه روز شنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود. همچنین برنامه به صورت مجازی از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/farhang قابل مشاهده است.

