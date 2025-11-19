به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هم اندیشی «مواجهه سنت فکری ما با غرب تمدنی، از حکیم فارابی (ره) تا علامه طباطبایی (ره)» به همت گروه غرب شناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و به مناسبت روز بزرگداشت علامه طباطبایی (ره) و روز بزرگداشت حکیم فارابی (ره) برگزار می‌شود.

در این نشست تخصصی، مسعود اسماعیلی در موضوع تطور هویت علم اجتماعی اسلامی، از فارابی تا علامه طباطبایی، حسین رمضانی در موضوع ایده و نظریه پیشرفت و توسعه نظر و عمل در اندیشه علامه طباطبایی، مهدی جمشیدی در موضوع علامه طباطبایی و ماهیت تجدد غربی، محمد وحید سهیلی در موضوع مواجهه تمدنی با غرب، فراسوی چپ و راست و مهدی صدفی در موضوع علامه طباطبایی؛ تقابل رئالیسم و ایدئالیسم در مواجهه بنیادینِ ما با فرهنگ غرب به دبیری مهدی مظفری نیا سخنرانی می‌کنند.

این برنامه روز شنبه یکم آذر ماه ۱۴۰۴، ساعت ۱۳ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در قم برگزار می‌شود. همچنین برنامه به صورت مجازی از طریق لینک skyroom.online/ch/iict/farhang قابل مشاهده است.