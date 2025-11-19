به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی، ظهر چهارشنبه درگفتگو باخبرنگاران اظهار کرد: با تلاش مجموعه سپاه و پایگاههای مقاومت، امسال برای هفته بسیج هشت و هزار و ۴۰۵ برنامه در سطح استان تدوین شده که در قالب ۱۲ سرفصل دستهبندی و ۴۶ برنامه بهعنوان برنامههای شاخص استانی انتخاب شده است.
وی با اشاره به افتتاح نمایشگاه استانی اسوه با حضور ۴۸ پایگاه منتخب گفت: ۲۴۴ پایگاه مقاومت از شهرستانها در این رقابت شرکت کردند و نمایشگاه امروز آغازگر برنامههای هفته بسیج بود.
به گفته وی، همایش پیشگامان رهایی، اختتامیه جشنواره سواد رسانهای «نصرای گلستان»، ویژهبرنامه تلویزیونی «فرزندان آفتاب»، حضور حلقههای صالحین در نماز جمعه، رزمایش حقوقی «یاران جهادگر»، رزمایش محرومیتزدایی و خدمترسانی، افتتاح مرکز مشاوره خانواده، مراسم تشییع پنج شهید گمنام، پویشهای فرهنگی، رزمایش گردانهای تخصصی جامعه کار و تولید، نشستهای علمی، زنگ مدرسه عشق و نمایش اقتدار فداییان ولایت از مهمترین برنامههای هفته هستند.
فرمانده سپاه نینوا همچنین از اجرای رزمایش رفع موانع تولید، ارائه ۲۷۴ خدمت مومنانه به نیت ۲۷۴ شهید اصناف و برگزاری ۱۶۶ یادواره شهدا در محلات استان خبر داد و افزود: گشتهای عملیاتی و رضویون نیز در طول هفته بسیج در سطح محلات اجرا خواهد شد.
حسینی در ادامه با تبیین ماهیت بسیج گفت: تمام رسالت و مأموریت بسیج در محیط انقلاب اسلامی، نهایتاً به خدمت خالص، خدامحور و بیمنت به مردم منتهی میشود. بسیج از مردم است، برای مردموی افزود: بسیج به هیچ جریان سیاسی وابسته نیست و همه گروهها را تنها با معیارهای اصیل انقلاب اسلامی میسنجد.
حسینی با اشاره به الهامبخشی فرهنگ بسیج در منطقه گفت: جریانهایی که با مبانی انقلاب اسلامی پیوند خوردند، همچون حزبالله و حشدالشعبی، امروز در برابر قدرتهای بزرگ ایستادهاند و همین روحیه، دشمن را در جنگهای اخیر به زانو درآورده است.
پوی افزود: پیروزیهای جبهه مقاومت و ناکامی دشمنان نتیجه انسجام مردمی، ولایتمداری و ایمان راسخ ملت ایران است. مردم ما با شناخت از تاریخ و هویت خود، با عزت در برابر تهدیدها ایستادهاند.
فرمانده سپاه نینوا با قدردانی از اصحاب رسانه گفت: بخش عظیمی از برنامههای هفته بسیج حاصل خلاقیت پایگاهها در محلات است. بسیج یک موجود زنده است؛ در محله فکر میکند، تصمیم میگیرد و اقدام میکند.
