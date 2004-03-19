القاعده مسئوليت انفجار هتل جبل لبنان در بغداد را پذيرفت

به گزارش خبرگزاري مهر،" ابو محمد الابلج" يكي ازمسئولان گروه القاعده با ارسال نامه الكترونيكي به روزنامه فرا منطقه اي" الشرق الاوسط" با هشدار به نيروهاي آمريكايي و هم پيمانان اين كشور اعلام كرد: روزهاي سختي در عراق در انتظار آمريكاييها وهم پيمانانش است.

وي با اشاره به اينكه القاعده مبارزه با نظاميان آمريكايي وهمپيمانانش را يكي از اولويتهاي جديد خود درعراق قرار داده است، اظهار داشت: انفجارهتل جبل لبنان درمركز شهر بغداد به دستور رهبر گروه القاعده صورت گرفت.

ابو محمد الابلج در اين نامه با تهديد نظاميان آمريكايي و متحدانش در عراق تصريح كرده است اگر روز انتقام فرا برسد ، مقامات اين كشورهاي بايد خود را براي تحويل گرفتن جنازه هاي بيشتري آماده كنند.

