به گزارش خبرنگار مهر به نقل از کیودو نیوز، مرکز این زمینلرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۳۹.۷۵ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۱۴۳.۲۴ درجه شرقی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۷ ریشتر ساحل شرقی هونشو در ژاپن را لرزاند.
