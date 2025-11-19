به گزارش خبرنگار مهر، مسعود آتشگران ظهر چهارشنبه در همایش رونمایی از تقریظ مقام معظم رهبری بر سه کتاب دفاع مقدس، با بیان اینکه تقریظ‌ها نقش مهمی در برجسته‌سازی روایت‌های مغفول جنگ دارند، گفت: انتشار همزمان این سه تقریظ نشان‌دهنده توجه ویژه رهبر انقلاب به احیای ادبیات جنگ و ضرورت بازخوانی واقعیات دفاع مقدس است.

وی افزود: تقریظ‌ها در حقیقت تأییدیه‌ای بر اصالت روایت‌ها هستند و زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا کتاب‌هایی که بر پایه اسناد معتبر، مصاحبه‌های دست اول و خاطرات واقعی نوشته شده‌اند، بیشتر دیده شوند و مخاطب گسترده‌تری پیدا کنند.

این پژوهشگر با اشاره به جایگاه این سه اثر در حوزه تاریخ‌نگاری جنگ گفت: این کتاب‌ها نمونه‌هایی از روایت‌های صادقانه و میدانی هستند؛ آثاری که نه تخیل در آن‌ها دخالت دارد و نه فضاسازی ساختگی و همین ویژگی باعث می‌شود مخاطب به حقیقت جنگ نزدیک‌تر شود و نقش افراد گمنام، خانواده‌ها و مادران شهدا بهتر درک شود.

آتشگران با بیان اینکه تقریظ رهبری موجب می‌شود نویسندگان جوان انگیزه بیشتری برای ورود به عرصه ادبیات پایداری پیدا کنند، اظهار کرد: دفاع مقدس هنوز فصل‌های ناگفته فراوانی دارد و هر کتاب می‌تواند بخش تازه‌ای از این گنجینه را به نسل جدید منتقل کند. این حمایت معنوی، چراغ راهی برای ادامه مسیر پژوهشگران و نویسندگان است.

وی همچنین بر لزوم مطالعه این کتاب‌ها توسط فعالان فرهنگی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که این آثار خوانده نشود و مفاهیم آن‌ها در سخنرانی‌ها، برنامه‌های فرهنگی و فعالیت‌های اجتماعی بازتاب پیدا نکند، نقش کتاب در جامعه کامل نخواهد شد.

این پژوهشگر ادبیات پایداری در پایان گفت: تقریظ‌های امروز تنها تقدیر از یک اثر نیست، بلکه دعوتی برای ادامه مسیر روایت‌گری و ثبت حقیقت است و ادبیات دفاع مقدس نیازمند همین توجه و همین استمرار است.